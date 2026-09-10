Milo Infante al posto di Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia (per poco): cosa è successo

Nuzzi bloccato dal maltempo, e Milo Infante apre Dentro la notizia: il siparietto in diretta e la battuta che ha divertito il pubblico

IPA Milo Infante e Gianluigi Nuzzi

Il bello della diretta è anche questo: gli imprevisti dietro l’angolo. È quanto accaduto un giovedì pomeriggio negli studi Mediaset, il 10 settembre, dove il programma di approfondimento di Canale 5 si è aperto con una sorpresa. Al timone, infatti, non c’era il padrone di casa Gianluigi Nuzzi, bloccato lungo il tragitto, bensì un volto arrivato da poco nella grande famiglia del Biscione: Milo Infante.

Dentro la notizia, Gianluigi Nuzzi in ritardo: la partenza affidata a Milo Infante

La Lombardia, insieme ad altre aree del Nord Italia, è stata infatti travolta da un’ondata di maltempo, con piogge torrenziali che nelle ultime ore hanno rallentato la circolazione. Tra le persone in auto anche Nuzzi, rimasto imbottigliato mentre era diretto in trasmissione. Per non lasciare gli spettatori in attesa senza padrone di casa, la produzione ha così deciso di mandare comunque in onda Dentro la notizia, affidando l’apertura a Milo Infante, presente in azienda per i suoi impegni.

Il conduttore non si è tirato indietro e ha subito spiegato la situazione al pubblico: “Mi vedete al posto di Nuzzi che sta arrivando. È stato bloccato dal maltempo, ma è questione di minuti e ci raggiungerà in studio per prendere le redini della trasmissione”. Pochi minuti, e poi ecco finalmente comparire il conduttore: Nuzzi ha fatto il suo ingresso trafelato ma sorridente, ringraziando il collega per averlo tirato d’impaccio in quel frangente.

Lo scambio di battute e il nuovo capitolo di Milo Infante a Mediaset

Dopo l’arrivo di Nuzzi, un momento di leggerezza per stemperare l’imprevisto: così i due conduttori si sono ritrovati a scherzare persino sul loro abbigliamento praticamente identico. A notare la buffa coincidenza è stato proprio Infante, divertito dal fatto di essere vestito in modo quasi sovrapponibile al collega. Pronta la replica di Gianluigi Nuzzi, che ha rincarato la dose paragonandoli scherzosamente a due fratelli siamesi.

Riottenuta la sua postazione, Nuzzi ha invitato per cortesia il collega a restare in studio con lui. Ma Infante ha declinato l’offerta con una battuta, ricorrendo a un’espressione tipica del dialetto milanese: “Ti ringrazio, ma no, arranges. Come si dice a Milano”. Per chi non è lombardo, semplicemente gli ha detto di “arrangiarsi”, simpaticamente. Dopo pochi minuti, Infante si è fatto da parte e Nuzzi ha ripreso il programma dal tema che, paradossalmente, aveva causato il ritardo: il maltempo.

Milo Infante, per anni volto di punta della Rai, ha da poco cambiato casacca, approdando ufficialmente a Mediaset. Un trasferimento importante, che lo ha visto debuttare sulle reti del Biscione alla fine di agosto con un pacchetto di ben tre trasmissioni dedicate a informazione e cronaca.

Un salto professionale che il giornalista ha raccontato con entusiasmo: “C’è una componente di emozione, ma nella fase della preparazione c’è più l’adrenalina: pensi più al prodotto, ai contenuti, a conoscere anche una squadra che è completamente nuova, un’azienda che per me è nuova e che è bello scoprire tutti i giorni. Qui studi tanto, anche semplicemente per riconoscere i colleghi, poterli chiamare per nome, capire come lavorano, quali sono le loro attitudini, e poi insomma cercare di fare i programmi che entrino, perché no, nel cuore dei telespettatori“.