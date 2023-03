“Michelle Possible”, perché Katia Follesa non c’è: una lettera rivela il motivo

Fonte: IPA Katia Follesa

L’ultima puntata di Michelle Impossible si apre con il solito numero musicale, che ha visto la padrona di casa impegnata in una complessa coreografia, che l’ha lasciata senza fiato.

Non solo, però, dal momento che Michelle Hunziker ha dovuto dare al pubblico e alla Gialappa’s Band in collegamento una brutta notizia, per usare le sue parole. Katia Follesa non ha preso parte all’atto finale di questa edizione del suo varietà, ma ha scritto una lettera.

Ha così avuto inizio un appuntamento davvero speciale, ricco di ospiti d’eccezione, a partire da Pierfrancesco Favino, attore di fama internazionale che ritrova la Hunziker dopo l’esperienza del Festival di Sanremo che hanno condiviso.

Spazio sul palco anche per il duo comico Pio e Amedeo, così come il noto conduttore Piero Chiambretti, gli Articolo 31, che all’Ariston hanno festeggiato il loro ritorno insieme, Serena Autieri e Alessandro Ristori. Come al solito, poi, ad affiancare la presentatrice vi sono anche il Mago Forest e sua figlia Aurora Ramazzotti.

Michelle Impossible, Katia Follesa assente

Con un finto tono gravoso, Michelle Hunziker ha fatto preoccupare per un attimo il pubblico da casa, annunciando una brutta notizia in apertura del suo programma Michelle Impossible.

La Gialappa’s Band, divertita, le ha tenuto il gioco, scoprendo l’assenza di Katia Follesa in quest’ultimo appuntamento del varietà di Canale 5. La nota attrice comica ha però deciso di salutare tutti con una lettera, che la padrona di casa ha letto.

Un bel po’ affaticata dal ballo, la conduttrice ha fatto fatica a trattenere le risate, ma soprattutto a leggere le parole dell’amica e collega. Le prime parole di Katia Follesa sono tutto un programma: “Cara Michelle, cause di forza maggiore, purtroppo, mi costringono alle Hawaii”.

Fonte: Ufficio Stampa

Nessuna preoccupazione, dunque, considerando il luogo da favola nel quale Katia Follesa si trova. Un’alternativa decisamente allettante rispetto allo studio di Michelle Impossible.

“Io sono qui che ti penso e ovviamente vorrei essere lì con te a Cologno Monzese. Non qui al mare, con le palme e con la nazionale maschile di nuoto hawaiana”.

Katia Follesa: addio matrimonio

È serena Katia Follesa, che si gode una meritata vacanza alle Hawaii in famiglia. Ciò si traduce nel suo compagno di lungo corso, il collega comico Angelo Pisani, con il quale è anche spesso impegnata sul palco.

La coppia vive il proprio amore dal 2006 e dopo quattro anni di relazione ha accolto la piccola Agata, nata nel 2010, che oggi ha 12 anni.

Una fuga romantica che forse spegne qualsiasi preoccupazione i fan della coppia potessero avere. Qualcuno infatti temeva che il mancato matrimonio tra i due fosse sintomo di una crisi, considerando come la proposta ci sia stata, e anche una di quelle romantiche.

A spiegare il motivo delle mancate nozze ci ha pensato però proprio Katia Follesa, sottolineando come i due abbiano trovato il loro equilibrio. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, infatti, ha spiegato come questo matrimonio “non s’ha da fare”.

Ci hanno provato, ha detto, recandosi in alcune location papabili, per poi capire che sarebbe stato meglio evitare: “Ormai stiamo insieme da troppo tempo. Mi sento fortunata, però, lui è bravissimo ed è un galantuomo d’altri tempi. Ha attenzioni particolari per me”.

Il loro segreto però è la terapia di coppia, utilissima per la salute della coppia. Ha definito il medico il loro angelo, in grado di rendere la loro vita più semplice e, di fatto, salvarli”.