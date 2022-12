“Oggi è un altro giorno”, Massimiliano Gallo: la verità sul matrimonio segreto

Fonte: IPA Massimiliano Gallo e la moglie Shalana Santana

Massimiliano Gallo, ospite di Serena Bortona a Oggi è un altro giorno, ha presentato l’adattamento televisivo della celebre opera di Eduardo De Filippo, Filumena Marturano, che lo vede al fianco di Vanessa Scalera, con la quale ha già condiviso il set di Imma Tataranni. Appuntamento fissato su Rai 1 per il 20 dicembre in prima serata. L’intervista ha però spinto l’attore a parlare anche della sua vita privata, dalla famiglia d’artisti da cui proviene alla sua seconda e amatissima moglie.

Massimiliano Gallo e Shalana Santana: matrimonio in segreto

Dicembre è stato un mese splendido per Massimiliano Gallo, che ha finalmente sposato la sua Shalana Santana, attrice brasiliana, già apparsa in film come Arrivano i prof e in alcune fiction, come Don Matteo. Un momento dall’importanza tale da non volerlo condividere con nessuno al di fuori della propria ristretta famiglia.

Nessun evento ricco di telecamere e lustrini, quindi. Si sono giurati amore eterno presso il Maschio Angioino di Napoli, all’interno della Sala dei Baroni. La notizia è stata data dalla sposa, ma soltanto dopo la cerimonia. Per due che condividono così tante emozioni sul palco, questa hanno preferita tutelarla a ogni costo.

Entrambi già genitori, hanno alle spalle dei rapporti importanti e terminati con una separazione, avvenuta prima del loro incontro. Massimiliano Gallo ha una figlia di 20 anni, Giulia, mentre Shalana Santana ha un maschio di 10 anni. Lei si è trasferita in Italia, a Milano, nel 2006, lavorando come modella. Si è poi trasferita a Napoli, seguendo l’ex compagno. Il loro primo incontro è avvenuto durante una cena. È stato amore a prima vista per entrambi, ma hanno deciso di fare le cose con calma. Cauti, avendo chiuso da non molto dei capitoli importanti della loro vita.

Massimiliano Gallo: la divertente proposta e il segreto d’amore

Matrimonio celebrato il 3 dicembre: “Volevamo scomparire per un attimo. Vivere questo momento in maniera privata, solo con i nostri figli”. Da artisti veri, innamorati della propria professione, dopo la cerimonia si sono concessi un pranzo di festeggiamento e poi sono scappati in teatro, portando in scena due spettacoli.

Divertente la storia della proposta di matrimonio, con Massimiliano Gallo che ha deciso di sfruttare l’unico giorno libero in cui erano presenti anche i loro due figli: “È stata una cosa molto plateale e riuscita malissimo. Al tempo ero in tournée e soltanto durante una giornata a Firenze eravamo tutti insieme, con i nostri figli. Mi sono quindi inginocchiato in Piazza della Signoria, con in mano l’anello. Avevo rimosso l’astuccio, perché non mi piaceva. Lei, quindi, non ha capito e mi ha chiesto se lo avessi preso dai cinesi (ride, ndr)”.

Ancora oggi innamoratissimo della sua Shalana, che ha descritto come pura, perché non sa fingere (il che può creare problematiche in presenza di persone che le sono poco gradite, ha spiegato). “Mi sono innamorato di lei perché ha la stessa bellezza sia dentro che fuori. L’ho capito subito, dal suo sguardo. Dato il lavoro che facciamo, incontriamo così tante persone da diventare abili nel percepire a pelle certe sensazioni. La cosa più romantica che ho fatto per lei? Forse è il fatto che piango quando la guardo in un certo modo. Non posso far altro che commuovermi”.

Filumena Marturano

Massimiliano Gallo è uno degli attori più richiesti del momento. Svariati i progetti cui ha preso parte negli ultimi anni, come ad esempio Vincenzo Malinconico. Pronto a tornare in Rai con l’adattamento di Filumena Marturano. Una sfida a dir poco rischiosa, che ha deciso di accettare soprattutto grazie al grande feeling con Vanessa Scalera.

“Io e Vanessa siamo molto uniti. Un amore artistico. Abbiamo voglia di lavorare e sentirci. Un feeling straordinario dal primo incontro. È stata una grande avventura. Ci fidavamo l’uno dell’altra, altrimenti non l’avremmo mai fatto. Affrontare un testo del genere, con Edoardo, Titina, la Loren e Mastroianni alle spalle, non era affatto facile”.

Chi lo vorrebbe è anche Milly Carlucci, pronta a convincerlo a prendersi una pausa dal palcoscenico e raggiungerla in studio a Ballando con le Stelle: “Mi volevano far firmare, ma me la sono cavata tracciando soltanto un cuore”.