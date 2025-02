“Maria De Filippi ha detto no alla richiesta di Carlo Conti a Sanremo 2025”

Fonte: Getty Images Carlo Conti con Maria De Filippi a Sanremo 2017

Poteva esserci anche Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2025 ma la conduttrice Mediaset avrebbe preferito declinare l’invito dell’amico Carlo Conti. È questa l’ultima indiscrezione che arriva dalla città dei fiori. Dunque, il direttore artistico della kermesse musicale era pronto a condividere di nuovo il palco dell’Ariston con quella che da sempre chiama la sua “sorellina” ma avrebbe ricevuto un sonoro due di picche.

Perché Maria De Filippi avrebbe detto no a Sanremo 2025

Secondo un pettegolezzo riportato da Dagospia, Maria De Filippi avrebbe declinato l’invito di Carlo Conti a condurre Sanremo 2025. Un invito che sarebbe arrivato prima di quello agli altri co-conduttori che si alterneranno durante le cinque serate.

“Pochi sanno che Carlo Conti ha guardato in casa Mediaset per fare una proposta ufficiale a Maria De Filippi. Avevano condotto insieme nel 2017, sperava di ricominciare con lei otto anni dopo. – spiffera il portale – Magari per cinque sere ma anche solo una, la prima serata in coppia. La De Filippi, pur avendo con il direttore artistico ottimi rapporti, ha deciso di declinare l’invito”.

Non sono stati svelati i motivi di questo rifiuto ma per chi segue la De Filippi non è difficile dimenticare le parole che Maria ha riservato in passato a Sanremo. Per la 63enne è stata un’esperienza indubbiamente bella ma troppo faticosa, molto lontana dal suo mondo. Dopo l’esperienza nel 2017 aveva assicurato che non avrebbe più rifatto il Festival.

“Carlo è stato bravissimo, con il suo gruppo, a mettermi a mio agio, ad accompagnarmi nel cammino – aveva detto all’indomani di quella esperienza – Il rimpianto? Con il senno di poi, se avessi avuto meno paura, mi sarei goduta di più anche la prima sera”. E in effetti in alcuni momenti Maria è apparsa rigida, non del tutto a suo agio ma tradita dall’ansia che comporta un evento così importante com’è Sanremo.

Nel 2020 Maria De Filippi si era però aperta, in un’intervista a Che tempo che fa, alla possibilità di poter condurre un Festival tutto al femminile insieme a Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Mara Venier. “Quando ho fatto Sanremo ero nelle condizioni di panico e di paura. Lo rifarei volentieri con un altro spirito. Con la Ferilli, tutta la vita. Con Mara, tutta la vita. Con Luciana, magari. Sarebbe un Sanremo molto divertente”, aveva confidato.

Ora il rifiuto definitivo che però non avrebbe intaccato in alcun modo il suo rapporto con Carlo Conti che resta sincero e granitico. Il conduttore Rai e Maria De Filippi sono grandi amici da anni.

Maria De Filippi al sostegno dei cantanti di Sanremo 2025

Dunque, per il momento Maria De Filippi preferisce godersi il Festival di Sanremo lontana dai riflettori e dare i consigli più giusti ai cantanti in gara. Del resto molti li ha praticamente scoperti lei con il suo Amici, programma che negli ultimi venti anni ha cambiato le sorti della musica italiana.

Quest’anno sono in gara: Elodie, Sarah Toscano, The Kolors, Gaia, Irama. Tutti passati dal talent show più famoso d’Italia, come del resto anche Angelina Mango, che ha trionfato un anno fa.

La Toscano, al suo debutto a Sanremo, ha rivelato di aver ricevuto il consiglio migliore proprio dalla De Filippi: “Ha ascoltato la mia canzone, prima che la mandassi per la selezione. Tengo molto al suo parere. Le ho mandato anche tutti gli outfit che indosserò all’Ariston. Mi ha consigliato di vivere il Festival al meglio, senza ansia”.