La Ruota della Fortuna, il campione sbaglia clamorosamente. Samira: “Divento matta”

IPA Samira Lui sconvolta a La Ruota della Fortuna

Il quiz più amato di Canale 5 non va in vacanza. Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati alla carica con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. In gara ancora “Jimmy il fenomeno”, come il conduttore ha ribattezzato il campione di queste feste, che si è scontrato con gli sfidanti Gianna e Roberto. Sebbene i due gli abbiano dato del filo da torcere, ad avere la meglio è stato proprio lui. Peccato per la manche finale: ha sbagliato clamorosamente.

Una gara agguerrita

Con il suo bel mini abito monospalla blu elettrico, Samira Lui ha fatto il suo ingresso in studio, come sempre accolta calorosamente da zio Gerry e dal pubblico presente. Certo in quel momento non avrebbe immaginato come sarebbe andata a finire questa nuova puntata de La Ruota della Fortuna.

Protagonisti sono stati “Jimmy il fenomeno”, il campione di queste ultime sere di festa, con un bel gruzzolo di 50.800 euro, la signora Gianna da Gioia del Colle, che si è definita “orgogliosamente mamma” e casalinga, e Roberto da Mascali, impiegato specialista tecnico in una società di trasporto ferroviario.

Dire che la gara sia stata agguerrita non è un’esagerazione. Con Jimmy un po’ sottotono, a guidare le prime manche sono stati gli sfidanti, che hanno avuto il tempo di assaporare il gusto di avere la meglio su un campione come lui. Bravo ma anche simpatico, come non perde occasione di sottolineare il conduttore.

Solo a metà gara con la manche Il Regno degli Animali – la più amata dai bambini – dedicata al petauro dello zucchero, finalmente il campione riesce a entrare nel gioco, dando ancora una volta dimostrazione della sua bravura. Perché in questo gioco la fortuna conta, certo, ma ci vogliono anche preparazione e un buon intuito.

Una manche dopo l’altra, è all’Ultimo Round che Jimmy dà il meglio di sé, riconfermandosi ancora una volta campione con 11.800 euro.

Jimmy sbaglia tutto e Samira non si trattiene

Dopo un gioco così, nessuno avrebbe immaginato quanto sarebbe stato disastrosa la manche finale. Con La Ruota delle Meraviglie, Jimmy ha dovuto indovinare tre frasi a tema “chiodo”: una parola tanto semplice quanto insidiosa questa sera, che gli ha procurato degli scivoloni niente male.

Dapprima ha sbagliato clamorosamente il detto “chiodo scaccia chiodo”, tanto da provocare la reazione sconvolta di Samira: “No, io divento matta!”. Poi ha sbagliato ancora una volta, dicendo “giacchetto” anziché “giubbotto” (per definizione, il chiodo è un giubbotto di pelle, appunto). Infine, il terzo assurdo errore: dice “da garofano” anziché “di garofano”, riferendosi alla spezia.

“Che rabbia”, ha commentato ancora Samira. Un vero peccato per il campione, che ha perso la possibilità di vincere i premi nascosti negli spicchi dorati. Poco male, però, come ha ricordato Gerry Scotti: non avrà vinto alla Ruota delle Meraviglie, ma in sole quattro sere è riuscito a portare a casa un totale di ben 62.600 euro. Possiamo dire che inizierà l’anno alla grande, insieme alla compagna Rebecca.