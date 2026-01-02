La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa un importante annuncio di inizio anno: “Chissà quando finiremo”

Gerry Scotti e Samira Lui tornano anche il primo gennaio con l'appuntamento de "La Ruota della Fortuna": una puntata che ha regalato agli spettatori un annuncio importante

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

Il duo formato da Gerry Scotti e Samira Lui è ormai collaudato e tra i più amati del piccolo schermo. Anche giovedì 1 gennaio, giorno in cui è iniziato il 2026, i due non hanno lasciato soli gli spettatori de La Ruota della Fortuna.

Gerry e Samira hanno aperto l’anno con una puntata speciale, condividendo con i fan un annuncio che promette una stagione ricca di sorprese.

“La Ruota della Fortuna”, l’annuncio di Gerry per il 2026

Un nuovo anno con grandi novità e vecchie abitudini quello aperto da Samira Lui e Gerry Scotti nel consueto appuntamento de La Ruota della Fortuna. Giovedì 1 gennaio, l’Access Prime Time Mediaset ha riportato in primo piano manche e tabelloni insieme a Nicola, il campione che la sera del 31 dicembre aveva conquistato ben 214.300 euro, e agli sfidanti Elisa e Alessandro.

La puntata si è aperta, però, con un annuncio davvero interessante per i fan del gioco. Gerry Scotti, entrando in studio e presentando Samira, si è infatti complimentato con il campione: “Meglio di così non poteva finire la nostra galoppata del 2025”. Sei mesi pieni di colpi di scena e un ottimo assist di ascolti per il programma.

Ed è proprio per questo motivo che il padrone di casa ha regalato agli spettatori un annuncio importante per il 2026: “Prepariamoci, perché sarà una lunga stagione. Iniziamo adesso e chissà quando finiremo. Sarà sempre un appuntamento con La Ruota della Fortuna”.

Sembra quindi che la rete abbia deciso di prolungare la programmazione dello show: una scelta che farà felici tutti coloro che, puntata dopo puntata, hanno contribuito al suo successo.

Dopo un 2025 che sembrava destinato a chiudere il ciclo de La Ruota già a novembre, l’obiettivo di Gerry e Samira per il nuovo anno è chiaro: continuare a tenere compagnia al pubblico e confermarsi tra i programmi preferiti, sfidando la concorrenza di Affari Tuoi in modo ancor più deciso.

Elisa conquista la puntata e tenta la fortuna con le buste

Nel corso della puntata, Nicola si conferma un maestro di indovinelli e giochi di parole. Ma Elisa, la bancaria sfidante di Bordighera, non è da meno: manche dopo manche mostra una preparazione e un’intuizione sorprendenti.

E alla fine è lei a prendersi la scena, scalzando Nicola e conquistando il titolo di campionessa della puntata con un bottino iniziale di 7.300 euro.

Gerry saluta Alessandro e Nicola, e si passa alla Ruota delle Meraviglie: qui Elisa dà il meglio di sé illuminando di verde tutte e tre le buste grazie alle risposte corrette ai tabelloni sul tema “2026” mostrando grande freddezza e lucidità sotto pressione.

La scelta tra le buste è avvincente: Elisa parte dalla numero 3, che nasconde 1.000 euro, ma decide di restituirla; passa poi alla 1, che contiene 5.000 euro, e anche questa volta rifiuta.

Alla fine sceglie l’ultima busta e porta a casa 10.000 euro: il bottino finale è quindi di 17mila e 300 euro. Un gruzzolo che dimostra ancora una volta che, oltre alla fortuna, servono strategia, intuito e sangue freddo per giocare e vincere.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!