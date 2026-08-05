La Ruota della Fortuna, Samira Lui “tradisce” Gerry: “Pieraccioni chiama? Io vado”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gerry e Samira

Gerry Scotti e Samira Lui sono una coppia professionale molto affiatata, e tra una manche e l’altra de La Ruota della Fortuna regalano al pubblico molti ironici siparietti. La gara, invece, si fa sempre più avvincente: il campione Emanuele ha dovuto lasciare lo scettro ad un altro concorrente.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 5 agosto

Prosegue la lunga estate de La Ruota della Fortuna. Il game show condotto da Gerry Scotti continua ad appassionare moltissimi spettatori, e la puntata del 5 agosto non è da meno. A contendersi la vittoria finale sono il campione Emanuele, ricercatore di Udine che in due puntate ha vinto più di 138mila euro; Giulia da Granarolo dell’Emilia, che si occupa di comunicazione e social media, e Michele da Cosenza, che organizza eventi di brand experience.

All’insegna della curiosità tutte le manche, in cui si spazia, come al solito, tra argomenti molto diversi. Il primo tabellone è dedicato ad un alimento estivo, il classico cuoppo napoletano, mentre la manche “in fondo al mar” vede come protagonista il pesce Garibaldi, un adorabile animale acquatico che prende il nome dall’eroe dei due mondi per il suo grande coraggio: per difendere il suo territorio, non esita ad attaccare pesci più grandi di lui anche di 10 volte.

Ancora animali, in particolare i loro versi, al centro del triplete, ma c’è spazio anche per un tabellone dedicato a Bob Sinclair e al suo tormentone World, hold on e per gli aneddoti di un’estate del 1930, quando nacque il beach volley.

Chi ha vinto la gara

In una partita super avvincente, a spuntarla è stato alla fine Michele: il campione Emanuele, quindi, ha dovuto cedere lo scettro al concorrente calabrese. Nella Ruota delle Meraviglie, tuttavia, il nuovo vincitore è riuscito a risolvere solo uno dei tre tabelloni, portandosi a casa 10.000 euro.

Una somma modesta, che sembra comunque destinata a crescere nelle prossime puntate vista l’innegabile bravura del concorrente.

Samira Lui, il “tradimento” a Gerry

Protagonista annunciata della puntata, la bellissima Samira Lui, che fa il suo ingresso in mini dress smanicato black and white con trasparenza sull’addome e sandali in tinta. “Io ci metto una settimana a imparare tutti i tuoi passi poi tu li cambi e mi freghi”, ironizza Gerry sullo stacchetto della sua co-conduttrice.

Non solo una presenza dal fascino innegabile, ma anche una disinvoltura e un’ironia pungente che crescono di puntata in puntata hanno reso Samira “la più amata dagli Italiani”. E in effetti la showgirl non si limita a girare le caselle del tabellone, ma offre insieme a Gerry Scotti i siparietti più simpatici della puntata.

Lui condivide con il pubblico aneddoti privati, raccontando la prima volta che ha gustato il cuoppo insieme al fidanzato Luigi; ironizza sul pesce Garibaldi, identificando nelle ciglia delle caratteristiche assimilabili ad un’ esemplare femmina, e paventa un possibile “tradimento” a zio Gerry.

Nella manche Ciak si gira, dedicata al film Il Ciclone, il tabellone fa riferimento al gruppo di ballerine di flamenco che sconvolgono la comunità locale. Una frase che fornisce il pretesto ideale a Gerry: “Se Pieraccioni dovesse fare il Ciclone 2 sicuramente la chiamerebbe”. “Pieraccioni chiama? E io vado“, risponde immediatamente a tono Samira. Gli spettatori de La Ruota della Fortuna sono avvisati.