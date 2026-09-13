Il principe abusivo, 5 curiosità sul film con Alessandro Siani

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA 5 curiosità su "Il principe abusivo"

Tra i comici più amati del panorama nazionale, Alessandro Siani è riuscito a lasciare il segno anche sul grande schermo. L’attore partenopeo ha debuttato come regista con il film Il principe abusivo, in onda domenica 13 settembre in prima serata su Rai1: ma cosa c’è da sapere sulla pellicola?

Il principe abusivo, trama e cast

Il principe abusivo è un film del 2013 diretto e interpretato da Alessandro Siani, alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa. Nel cast della pellicola ci sono anche Christian De Sica, Sarah Felberbaum, Serena Autieri e Marco Messeri.

Al centro della trama, le vicende di Antonio De Biase (Alessandro Siani), un napoletano squattrinato e senza lavoro che, per racimolare qualche soldo, fa anche da cavia per i test di alcune case farmaceutiche. Letizia (Sarah Felberbaum) è invece principessa di un piccolo Stato europeo ma, vista l’assenza di scandali e pettegolezzi nella sua vita, risulta praticamente “invisibile” alla stampa internazionale. Suo padre Anastasio (Christian De Sica) organizza quindi un piano per far parlare di sua figlia, montando una finta relazione con un uomo comune.

Il prescelto è Antonio, che si trova quindi a dover rivoluzionare la sua vita trasformandosi in un perfetto uomo di corte. Quella che inizialmente doveva essere una “storia per la stampa”, tuttavia, si trasforma ben presto in una relazione vera e propria. A complicare ulteriormente la faccenda, il colpo di fulmine tra il Re Anastasio e la verace cugina di Antonio, Jessica (Serena Autieri). Perché, come si suol dire, “gli opposti si attraggono”…

5 curiosità sul film Il principe abusivo

Il principe abusivo va in onda domenica 13 settembre in prima serata su Rai1 dopo Affari Tuoi: cosa c’è da sapere sulla pellicola per godersela al meglio.

Gli abiti della principessa sono ispirati a Grace Kelly

Per gli abiti indossata da Sarah Felberbaum, che nel film veste i panni della principessa Letizia, la costumista Eleonora Rella decise di ispirarsi ad una Regina in carne e ossa: l’indimenticabile Grace Kelly. Outfit e gioielli sono un omaggio dichirato allo stile dell’ex attrice che conquistò il Principe di Monaco.

Il numero musicale di Christian De Sica e Serena Autieri richiese due giorni di riprese

Alessandro Siani ha voluto mettere in evidenza anche il talento musicale di Serena Autieri e Christian De Sica, affidando loro un numero chiaramente ispirato a Cantando sotto la pioggia. La sequenza si è rivelata piuttosto impegnativa non solo per i due interpreti, ma anche per tecnici e macchinisti, che hanno lavorato alle riprese della scena per ben due giorni.

Serena Autieri scoprì sul set di essere incinta

Proprio sul set de Il principe abusivo, Serena Autieri ha scoperto di essere in dolce attesa. Poco prima del test, l’attrice aveva recitato un complesso numero musicale con Christian De Sica, ed era caduta durante le riprese.

Il castello del film non si trova in Italia

Le ambientazioni del castello di Anastasio non appartengono ad un’unica struttura: per gli interni, sono stati utilizzati diversi palazzi tra Bolzano, Merano e Roma; gli esterni, invece, appartengono ad un castello della Loira, in Francia.

L’ispirazione tra Hollywood e neorealismo

Per il suo primo film da regista, Alessandro Siani ha citato tra le fonti d’ispirazione pellicole come My fair lady, Il conte Max, Il piccolo Lord e Una poltrona per due. A incuriosirlo particolarmente, le dinamiche della persona comune educata per debuttare nell’alta società.