Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 23 ottobre: chi esce stasera

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Ilary Blasi

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, che torna venerdì 23 ottobre con una nuova puntata ricca di emozioni, confronti e colpi di scena. Ilary Blasi è pronta a guidare il dodicesimo appuntamento del reality di Canale5, che vedrà uno dei sette concorrenti in nomination abbandonare definitivamente la Casa. Ma a tenere banco saranno anche le tensioni tra gli inquilini, le strategie e i rapporti sempre più complicati.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 23 ottobre

La Casa del Grande Fratello Vip si prepara a vivere una serata decisiva. Dopo le nomination dell’ultima puntata, per sette concorrenti è arrivato il momento di fare i conti con il giudizio del pubblico. Uno di loro dovrà lasciare il gioco, interrompendo così il proprio percorso nel reality.

Non mancheranno,però i confronti tra gli inquilini. Negli ultimi giorni, infatti, la convivenza ha fatto emergere nuove incomprensioni e vecchi rancori, mettendo alla prova rapporti che sembravano ormai consolidati. Tra le protagoniste delle tensioni c’è ancora Valeria Marini, reduce da giorni particolarmente difficili, segnati da discussioni e momenti di sconforto. A movimentare gli equilibri della Casa anche il rapporto tra Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, protagoniste di un acceso confronto, mentre continuano a far discutere le dinamiche tra gli altri concorrenti.

Spazio anche alle strategie di gioco, con Marina La Rosa e Jonathan Kashanian sempre più distanti: le nomination hanno infatti evidenziato rivalità e diffidenze che potrebbero alimentare nuovi scontri durante la diretta.

Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato: i sette concorrenti al televoto

Il momento più atteso della puntata sarà il verdetto del televoto. A rischiare l’eliminazione sono Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa, Megan Ria e Alessandro Roncaccia.

Jonathan e Giacomo sono finiti direttamente a rischio dopo i due televoti della puntata di lunedì 19 ottobre. Gli altri cinque concorrenti, invece, sono stati scelti attraverso le nomination dei coinquilini. Questa volta il pubblico è chiamato a esprimere una preferenza positiva: bisogna votare il concorrente che si desidera salvare.

Chi otterrà meno consensi dovrà abbandonare definitivamente la Casa: secondo i sondaggi in fondo alla classifica ci sarebbero Gallani e Megan Ria, mentre la più apprezzata continua a essere Marina La Rosa. Un’eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri del gruppo, soprattutto considerando le tensioni e le alleanze emerse nelle ultime settimane.

Grande Fratello Vip, sorprese e nuovi confronti

Ma la puntata di questa sera non sarà dedicata soltanto all’eliminazione. Ilary Blasi tornerà a collegarsi con gli inquilini per affrontare le questioni rimaste in sospeso e ripercorrere i momenti più significativi degli ultimi giorni.

Sotto osservazione anche il rapporto tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni, che ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti: la loro vicinanza continua a suscitare curiosità e commenti all’interno della Casa e chissà che questa sera non venga dedicato spazio ai due concorrenti.

Dove e quando vedere la puntata

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è per venerdì 23 ottobre in prima serata su Canale5, a partire dalle 21.30 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. La puntata sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove sarà possibile recuperarla successivamente on demand. Per chi desidera seguire quotidianamente le vicende degli inquilini, restano inoltre disponibili gli aggiornamenti e i collegamenti dalla Casa attraverso i canali Mediaset.