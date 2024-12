Sondaggi Grande Fratello, chi esce stasera 9 dicembre

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello torna con la 17ª puntata della stagione, in diretta lunedì 9 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. L’arrivo di nuovi concorrenti – tra cui Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori e ‘Le Monsè’ – ha movimentato la Casa e rinfrescato le dinamiche, ma il reality show condotto da Alfonso Signorini si prepara a salutare un altro concorrente. In nomination questa settimana ci sono Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi. Ma cosa dicono i sondaggi?

Le nomination del 9 dicembre

Le dinamiche che hanno portato ai quattro nominati riflettono tensioni crescenti nella Casa. Amanda Lecciso è stata nominata da Yulia, Stefano e Federica, probabilmente a causa di incomprensioni legate alla leadership all’interno del gruppo. La nomination di Federica Petagna è arrivata da Javier, oltre che dai voti segreti di Tommaso e Luca, dimostrando che la giovane influencer non riesce a conquistare i suoi compagni di avventura.

Stefano Tediosi, invece, paga il prezzo di una settimana difficile trascorsa nel Tugurio e viene nominato da Mariavittoria e dal conduttore stesso, Alfonso Signorini, che ha fatto riferimento alla necessità di “scuotere” la sua partecipazione. Infine, Luca Calvani, nonostante un comportamento apparentemente equilibrato, è finito sotto i riflettori per la sua popolarità che potrebbe renderlo un obiettivo futuro per gli altri concorrenti.

Cosa dicono i sondaggi

I dati dei sondaggi di GF ForumFree, una delle principali piattaforme di riferimento per gli appassionati del reality, offrono uno spaccato interessante sulle preferenze del pubblico: Luca Calvani si piazza in prima posizione con il 49%, seguito da Amanda Lecciso al 24%, Stefano Tediosi al 18% e infine Federica Petagna con il 9%.

Con quasi la metà delle preferenze, Luca Calvani sembra destinato a salvarsi con largo margine. La sua popolarità è probabilmente legata alla capacità di mantenere un profilo positivo, privo di polemiche e caratterizzato da un buon rapporto con gli altri concorrenti. Amanda Lecciso, con il 24%, sembra relativamente al sicuro, ma i risultati evidenziano che una parte significativa del pubblico non è ancora del tutto convinta del suo percorso nella Casa.

Stefano Tediosi, al 18%, è in una posizione di rischio, anche se potrebbe beneficiare di un ripensamento da parte degli spettatori più empatici rispetto alla sua difficile settimana nel Tugurio. Infine, Federica Petagna appare la candidata più probabile per l’eliminazione. Con solo il 9% delle preferenze, paga un’immagine pubblica danneggiata dalle critiche sul suo percorso sentimentale post-Temptation Island e da una narrazione che non ha saputo appassionare il pubblico.

L’uscita di uno dei concorrenti nominati potrebbe influenzare significativamente gli equilibri nella Casa. Se Federica dovesse essere eliminata, come suggeriscono i sondaggi, si attenuerebbero le tensioni legate alla sua presenza e al triangolo con Alfonso D’Apice, aprendo spazi per nuove alleanze. Qualora invece fosse Stefano a lasciare il gioco, si perderebbe una figura che, pur non centrale, aveva una certa capacità di mediazione. La sua eliminazione potrebbe rafforzare personaggi più forti come Amanda e Luca, mentre Federica potrebbe approfittarne per tentare un rilancio personale. Amanda, dal canto suo, rischia di finire nel mirino delle prossime nomination qualora non riesca a consolidare i rapporti con i nuovi arrivati.

I nuovi ingressi nella Casa

Mentre il programma si avvicina alla sua fase decisiva, il team di Alfonso Signorini punta tutto sull’ingresso di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, ex concorrenti amatissime del GF Vip 2020. In questo contesto, il destino dei concorrenti in nomination diventa ancora più importante: chi resterà dovrà trovare rapidamente un nuovo equilibrio per sopravvivere alle prossime settimane. Con il pubblico sempre più esigente, ogni decisione potrebbe essere determinante per le sorti del programma.