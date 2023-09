Grande Fratello 2023 al via: nuove regole e le sorprese per i concorrenti

Fonte: IPA Alfonso Signorini

La stagione autunnale di Canale 5 è in arrivo. Da lunedì 11 settembre, infatti, la programmazione giornaliera dell’ammiraglia Mediaset cambierà con il ritorno di alcuni amatissimi programmi televisivi, come Uomini e Donne. Ma il prossimo lunedì i telespettatori di Canale 5 potranno anche godersi la prima puntata della nuova stagione del Grande Fratello. Un’edizione che sarà una vera e propria rivoluzione nella storia del famoso reality show.

Infatti, visti i cambi di stile, voluti da Pier Silvio Berlusconi, la nuova edizione del Grande Fratello presenterà al pubblico televisivo delle regole e delle dinamiche del tutto nuove.

Grande Fratello 2023: si punta sui racconti personali dei concorrenti

La nuova edizione del Grande Fratello, in partenza il prossimo lunedì, sarà caratterizzata da un ampio cambio di passo, voluto dall’amministratore delegato di Mediaset. Il settimanale Chi ha anticipato alcuni dei cambiamenti che interesseranno il reality show, come riportato da Fanpage.

Il focus della nuova stagione sarà quello di raccontare le storie dei protagonisti del reality show e le loro esperienze di vita, precedenti alla partecipazione al programma televisivo: “Raccontare e analizzare in modo approfondito l’autenticità di certi comportamenti, cercando anche di spiazzare un po’ tutti con certi stratagemmi”. Ad aiutare il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, nel racconto della vita dei concorrenti, ci sarà Cesara Buonamici. La giornalista è stata scelta, infatti, come unica opinionista della trasmissione televisiva.

Per riportare al meglio, invece, le tendenze di opinione degli utenti dei social networks, riguardo al Grande Fratello, è stata chiamata Rebecca Staffelli. Si punterà, però, più sui giudizi e le opinioni, che sulle polemiche e potranno essere puniti i concorrenti, che avranno dei fan troppo bellicosi sui social networks: “I social sono uno strumento di confronto, di dibattito, di commenti originali, non solo di tifo sfrenato e di polemiche”.

Grande Fratello 2023: la scelta di mescolare concorrenti nip e vip

Com’è ormai noto, la nuova edizione del Grande Fratello presenterà al pubblico televisivo delle grandi novità. La più evidente di tutte è la scelta di mescolare concorrenti vip e nip, che dovranno relazionarsi sotto l’occhio attento delle telecamere. Un incontro di esperienze su cui puntano tutti gli autori del reality show: “Cortocircuito tra queste due sfere che già promette bene”.

Per essere più autentici possibili, i concorrenti nip sono stati selezionati con molta attenzione, puntando sul loro vissuto personale e provando a scegliere i più genuini e non avvezzi al mondo delle telecamere: “Perché, dopo 23 anni, la sfida più ambiziosa è proprio quella di trovare concorrenti che non siano già avvezzi alle dinamiche dei reality, che non abbiano già in mente comportamenti studiati avendo visto le precedenti edizioni. Per questo metà del cast sarà composto da perfetti sconosciuti”.

Inoltre, gli autori sono certi di aver scelto delle persone che non intendono entrare a far parte del mondo dello spettacolo, ma hanno solo l’obiettivo di raccontarsi e di vivere un’esperienza straordinaria: “Tra di loro quasi nessuno pensa di potere avere in futuro una carriera televisiva: amano tutti quello che già fanno e non intendono rinunciarvi. Hanno accettato di partecipare al programma per poter raccontare il loro vissuto, traguardi e sconfitte compresi”.