Gli Europe in concerto in Italia: ed è subito emozione anni ‘80

Gli Europe, mitica band anni ’80, che ha fatto ballare e sognare un’intera generazione, con hit come Carrie, Open your heart Rock the Night, e The Final Countdown, a distanza di 40 anni è tornata in Italia, a Ferrara, al Ferrara Summer Festival, unica tappa italiana del loro tour mondiale.

E per tutti i ragazzi degli anni ’80 e ’90 è subito amarcord, con tutte le emozioni e sensazioni che si possono scatenare riascoltando i brani che hanno accompagnato la loro (e nostra) giovinezza.

E Joey Tempest, John Norum, John Levèn, Ian Haugland e Mic Michaeli, sul palco hanno riproposto i loro grandi successi, con la stessa energia e qualità musicale che ha permesso loro di attraversare 4 decenni.

La band è tornata in Italia dopo cinque anni – intervallata da una comparsata televisiva l’anno scorso all’Arena di Verona – e ha scelto il palco del Ferrara Summer Festival.

Joey, sempre capellone come allora, alla voce, Mic alle tastiere, Ian alla batteria, John Levén al basso e John Norum alla chitarra, giovedì 6 luglio hanno fatto ballare centinaia di adolescenti, figli e nipoti dei loro primi fan anni ’80.

Questa la scaletta dei loro brani proposti sul palco:

Walk the Earth

Rock the Night

Wings of Tomorrow

Last Look at Eden

Sign of the Times

Firebox

Carrie

Love Is Not the Enemy

Heart of Stone

War of Kings

Stormwind

Open Your Heart