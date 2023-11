Come cambiano i palinsesti per la Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne: programmi televisivi e film per sensibilizzare l'opinione pubblica

Fonte: IPA Valeria Golino, attrice de la "La vita possibile"

Un palinsesto per dire “basta”: per la Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, i palinsesti “scendono in campo” per trasmettere un messaggio preciso, ovvero mostrare il proprio supporto e sostegno a tutte le donne vittime di violenza. Il 25 novembre 2023 sono previsti molti appuntamenti in televisione: dopo quanto accaduto a Giulia Cecchettin, c’è bisogno di fare rumore, sempre di più, di sensibilizzare, di condividere. E sappiamo quanto la televisione, ancora oggi, nonostante l’uso smodato dei telefoni, rappresenti una parte importante della cultura e dell’identità del Paese.

Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, come cambia la programmazione televisiva

La Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne è stata istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il grido di noi tutti non può e non deve passare inascoltato: bisogna intervenire con mezzi concreti per fare la differenza, per educare. Nonostante molti dei palinsesti principali siano rimasti invariati – Rai1 con Ballando con le Stelle, Canale 5 con L’album di Tu Sì Que Vales – su molti canali il tema è estremamente sentito.

In ogni caso, sia Mediaset che Rai sono scese in campo per sensibilizzare l’opinione pubblica. Mediaset ha condiviso tre nuovi spot incentrati sul tema, e la Rai illumina di rosso la sede di Viale Mazzini, oltre a mostrare il nastrino rosso nei loghi delle Reti TV. Inoltre, per sabato 25 novembre, Rai Teche mette su RaiPlay la raccolta Franca Viola: il primo no, che racconta la storia della prima donna italiana che è stata rapita e violentata dall’ex. La prima donna a rifiutare il matrimonio riparatore. Una donna che tutti dovrebbero conoscere, di ogni generazione.

Cosa vedere in TV: programmi e film

Su Rai Movie, infatti, è possibile vedere il film La vita possibile del 2016 con Margherita Buy e Valeria Golino. Invece, su Rai3, nella giornata di sabato 25 novembre, dalle 8.00 del mattino, Agorà propone degli spazi di approfondimento legati alla tematica. Si passa a Rai Storia, alle 13.15 con Passato e Presente, che ha l’obiettivo di ripercorrere la storia delle leggi contro la violenza domestica insieme a Paolo Mieli e Silvia Salvatici. Domenica 26 novembre, su Rai2, Paola Perego e Simona Ventura conducono Citofonare Rai2 indossando le scarpe rosse. Sempre nella stessa giornata, su Timeline a partire dalle 10.45 si discute del tema della violenza sulle donne. Alle 23.40, su Rai4, va in onda il film Lucky. Anche per Rai Gulp, la Rai, per la giornata del 25 novembre, ha scelto di dedicare una programmazione intensiva al tema, con il cortometraggio Vanille, mentre in prima serata è presente il film d’animazione I racconti di Parvana, per poi dare spazio a Fritzi –Amicizia oltre i confini.

Imponente anche l’impegno di La7, che sabato 25 novembre ha scelto di dare ampio spazio all’argomento in prima serata: ad attenderci troviamo Massimo Gramellini con il talk In altre parole e, a partire dalle 23.15, il film Un altro domani. Inoltre, per la Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, sempre La7 ha scelto di lanciare l’hashtag #facheiosialultima. Non è da meno Sky: in particolare, su Sky Crime ha debuttato la seconda stagione di #Scrivimiquandoarriviacasa. Inoltre, il 20 novembre in prima TV su Sky Cinema e disponibile in streaming anche su NOW, è arrivato il film Anche io, da non perdere, in quanto ha raccontato la nascita del movimento #MeToo.