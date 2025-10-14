“Giorgia verso la co-conduzione di Sanremo 2026”: la verità

Giorgia ha smentito per il momento la possibile co-conduzione di Sanremo 2026: "Non mi ha chiamato nessuno"

Durante gli ultimi mesi dell’anno, si susseguono tantissime indiscrezioni in merito al Festival di Sanremo. Spesso le voci ci accompagnano fino a poche settimane dall’inizio della kermesse, che nel 2026 vede il ritorno di Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica. C’è un nome, però, che circola da giorni, sempre più insistentemente, anche se lei ha ammesso di non essere stata contattata per il momento: quello di Giorgia Todrani.

Giorgia verso Sanremo: l’indiscrezione e la replica

L’estate è stata proficua per Giorgia, che si è esibita nelle date con il Come Saprei Live, registrando anche concerti sold out. Il nuovo tour Palasport Live parte da Jesolo il 25 novembre, per un totale di 18 appuntamenti: non sono previsti però concerti nel periodo “caldo” di Sanremo, quando la macchina inizia ad accendersi, tra prove, interviste, considerazioni.

Aggiungiamo che quest’anno il Festival non si svolge nelle “solite” date, ma è in programma da martedì 24 febbraio a sabato 28 febbraio, perché è stato rimandato per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Ospite di RDS, tuttavia, Giorgia ha per il momento smentito la co-conduzione. “Non mi ha chiamato nessuno, nessuno ha detto niente”. Sarà davvero così o Conti ci riserverà delle sorprese? Del resto, per Giorgia è comunque un periodo pienissimo anche senza la kermesse, considerando gli impegni con X Factor, il nuovo disco e l’allungamento stesso del tour.

Le prime indiscrezioni su Sanremo

Mancano mesi ancora alla partenza, ma dobbiamo dirlo: quando si avvicina il momento, la Settimana Santa si vive in pieno. Torna Carlo Conti alla conduzione, così come alla direzione artistica. Ed è stato proprio Conti a parlare di quando verrà fatto l’annuncio dei Big, senza particolari novità rispetto al solito, ovvero tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre. Questo, al netto di eventuali ripensamenti, dovrebbe essere il suo “ultimo” Sanremo, ma nulla è scritto per sempre.

“Ascolto le canzoni dei giovani e da qualche tempo stanno arrivando anche quelle dei Big. Quanti brani dei Big ho già ascoltato fino ad oggi? Saranno più o meno un centinaio, ma il grosso arriverà proprio in queste settimane”, il lavoro di scelta entra dunque nel “vivo” adesso. “La sensazione di ascoltare qualcosa che funziona ce l’ho subito, in effetti. Ma la cosa più difficile è cercare di capire il potenziale di un brano accantonando i miei gusti”.

E riguardo a Sanremo Giovani, invece, al momento sulla conduzione a fare chiarezza è stato il giornalista Giuseppe Candela: “Sono stati fatti i nomi di Gabriele Corsi e Nicola Savino per la conduzione di Sanremo Giovani. Nomi che non trovano conferma”. Intanto, Al Bano ha escluso categoricamente un suo ritorno all’Ariston, come annunciato all’AGI: “Non presenterò nessuna canzone per Sanremo 2026. Penso di avere diritto a un pizzico di rispetto per il mestiere che faccio, ma non sto a certi giochetti. È già la seconda volta che sono stato trattato in un certo modo, non ci sto a queste cose”. Insomma, almeno per Al Bano è un “no” categorico, ma siamo curiose di scoprire presto altre indiscrezioni in merito alla kermesse.