IPA Carlo Conti

Carlo Conti sta già organizzando il suo prossimo e ultimo Sanremo. “Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero”. La macchina del Festival inizia davvero a muoversi, dopo mesi di incertezza riguardo al luogo del Festival: Sanremo è Sanremo, e potremo dirlo ancora per qualche anno, senza spezzare la magia di ritrovare l’Ariston durante la Settimana Santa. A Sorrisi, il conduttore ha rivelato qualcosa in merito alla prossima edizione.

Carlo Conti parla del Festival di Sanremo

Per il momento, quello del 2026 sarà l’ultimo Sanremo di Carlo Conti. Cinque, in effetti, sono un numero importante, che testimonia il suo apporto alla kermesse stessa. Non ultimo, il colpo vincente dello scorso anno, che ha segnato milioni di spettatori. Prende intanto forma la prossima edizione del Festival, con tanti sogni, come quello di avere Vasco Rossi come superospite. O di ritrovare sul palco i suoi vecchi amici, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

A Sorrisi, Conti ha però ipotizzato come “difficile” la co-conduzione insieme a loro, perché “il Festival non lo faranno mai”. Ha poi confermato che ci sarà un omaggio a Pippo Baudo, da sempre simbolo del Festival stesso: “Certo che ci sarà. L’ho fatto quando era in vita, figuriamoci se non lo ricorderemo adesso. Sarà il primo Festival di Sanremo senza di lui“. Ed è per questo che ci aspettiamo che Pippo sia in qualche modo il filo conduttore del prossimo Festival, con più di un omaggio alla memoria.

Questo dovrebbe essere l’ultimo Sanremo di Conti, e non accetterebbe nemmeno una eventuale direzione artistica: “No, non lo rifarei l’anno successivo. La direzione artistica? No, quella è la parte più complicata, il lavoro grosso”.

L’annuncio dei Big

E poi è già al lavoro sulle canzoni dei Big: per il momento, ne ha ascoltate più di cento. Ma per l’annuncio dei cantanti nulla è cambiato rispetto al solito, in quanto dovremo attenderlo fino alla fine di novembre e gli inizi di dicembre. “Ascolto le canzoni dei giovani e da qualche tempo stanno arrivando anche quelle dei Big. Quanti brani dei Big ho già ascoltato fino ad oggi? Saranno più o meno un centinaio, ma il grosso arriverà proprio in queste settimane”.

Non mancano difficoltà in merito alla scelta dei brani e dei Big in gara, anche se aveva accennato alla questione già l’anno scorso. “Se capisco subito se un pezzo funziona? La sensazione di ascoltare qualcosa che funziona ce l’ho subito, in effetti. Ma la cosa più difficile è cercare di capire il potenziale di un brano accantonando i miei gusti”.

Ci sono voluti mesi per raggiungere un accordo tra il Comune di Sanremo e la Rai: almeno per il momento, la kermesse non si sposterà, ma rimarrà al Teatro Ariston, ormai più di un simbolo per il Festival della Canzone Italiana. L’annuncio è arrivato con una nota stampa al Tg1. Dopo le tensioni, il sereno, con il triennio che inizia nel 2026 e un’opzione per un biennio consecutivo. Nel 2026, Sanremo va in onda eccezionalmente dal 24 al 28 febbraio, poiché si tengono le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina dal 6 al 22 febbraio.