GF Vip 2026, svelati i cachet dei concorrenti: chi guadagna di più

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IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip è ormai entrato nel vivo e i concorrenti nella Casa, dopo giorni di quiete, stanno finalmente dando vita a dinamiche interessanti, fra scontri e misteri. Il cast di questa edizione, d’altronde, è stato scelto con cura, mescolando personaggi più e meno conosciuti. La domanda che si fanno tutti però è: quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip? Il cachet varia da inquilino a inquilino, come è facile immaginare. Ogni concorrente dunque ha firmato un contratto differente da quello degli altri con una cifra ad hoc.

Quanto guadagnano i concorrenti del GF Vip

Per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta ancora una volta da Ilary Blasi, è stato selezionato un cast variegato e particolare. Nella Casa di Cinecittà sono entrati concorrenti storici del reality, ma anche personaggi inaspettati, come Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli.

Proprio quest’ultimo avrebbe ricevuto uno dei cachet più alti per prendere parte al Grande Fratello Vip. Il compenso di Simone – squalificato dalla Casa di Cinecittà a causa di una bestemmia – ammonterebbe a 130mila euro. Una cifra che non sarebbe legata alla sua permanenza all’interno del reality e che quindi avrebbe ricevuto come cachet al di là della squalifica.

Come è noto in tanti avevano chiesto il ritorno di Simone nello show, dopo la sua eliminazione. Una possibilità negata da Ilary Blasi che, nel corso della puntata, aveva spiegato la volontà del Grande Fratello Vip di rispettare il regolamento.

Sione Annicchiarico però non sarebbe l’unico ad aver ricevuto un cachet piuttosto alto. Alcuni concorrenti infatti avrebbero firmato contratti con cifre maggiori. I compensi più alti sarebbero andati a tre personaggi che hanno attirato da subito l’attenzione del pubblico: Valeria Marini, capace di creare dinamiche e discussioni nel reality, Marina La Rosa, protagonista della primissima edizione, e Carmen Di Pietro, molto amata dai telespettatori.

I cachet degli altri concorrenti invece sarebbero stati calcolati tenendo conto della fama e del seguito. I personaggi meno conosciuti, come gli influencer oppure gli ex concorrenti di altri reality, guadagnerebbero cifre che partirebbero da mille euro a settimana. Per i vip maggiormente di punta, come Andreas Muller o Guendalina Tavassi, il compenso sarebbe stato fissato a cifre superiori, fra i 10mila e i 20mila euro a settimana.

Come funzionano i cachet dei concorrenti del GF Vip

I guadagni dei gieffini, dunque, variano molto e sono legati sia alla permanenza nella Casa del reality che al grado di fama raggiunto. A spiegarlo qualche tempo fa era stata proprio una ex concorrente, Micol Incovaia, che aveva svelato come funzionavano i compensi nel reality. All’epoca l’influencer aveva spiegato che i cachet partono sempre da mille euro e che i pagamenti vengono effettuati a settimana.

“Il pagamento era a cadenza settimanale – aveva spiegato -, ogni sette giorni scatta un pagamento, la cui somma dipende dal personaggio chiaramente. Devo essere onesta, io personalmente non ho preso moltissimo, in quanto personaggio non conosciuto. I pagamenti partono da circa 1.000 euro a settimana. Poi però ci sono leggende su gente che ha preso veramente non so quanto a settimana, cifre molto grosse, ma su questo non so dirti nulla di preciso. So che però in passato veniva data anche una quota per entrare, una somma all’inizio e poi scattava il pagamento settimanale. Quindi secondo me nel tempo hanno cambiato anche il sistema di pagamento”.