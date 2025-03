GF, la confessione di Lorenzo: il segreto condiviso con Jessica. E c’entra Shaila

Il segreto di Lorenzo Spolverato, c'entra Shaila

La storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si trasforma ancora una volta in un copione da soap opera, o forse queste sono le ultime micce che ci regala il GF. Mercoledì scorso, un litigio infuocato ha spalancato il vaso di Pandora, mettendo in piazza dettagli privati che hanno subito acceso il chiacchiericcio.

Stando alle indiscrezioni, il modello milanese avrebbe puntato il dito contro Shaila, accusandola di rodere per certe sue attenzioni rivolte agli amici. Ma Shaila non ci sta e ribatte: “Io ho detto che mi davano fastidio certe sue attenzioni per gli amici, ma non per uno in particolare. Sono cose che gli ho detto sotto le coperte e lui le tira fuori così”. Ma c’è un segreto, e ancora non si conosce. Ma esaminiamo per bene i fatti.

Le ipotesi sul mistero che avvolge la coppia

Il polverone sollevato dal litigio non si è ancora posato, anzi. Il copione si infittisce e sembra che sotto la patina della gelosia si nasconda un retroscena ancora più scottante. Durante una chiacchierata tra Stefania Orlando, MariaVittoria e Jessica, è spuntata l’ipotesi di un segreto taciuto. La Orlando ha alzato un sopracciglio: “Ma a parte che ora dicono che non stanno più insieme, ma poi sono sempre lì a parlare. Poi c’è questo segreto, ma poi alla fine qual è?”. MariaVittoria ha rilanciato l’idea che la miccia fosse la solita storia di Chiara Cainelli, ma Jessica ha spento subito l’entusiasmo, ribadendo che c’è ben altro dietro questa faccenda.

Le rivelazioni di Jessica Morlacchi

Jessica ha smontato in un colpo solo la teoria del triangolo amoroso. Secondo quanto le ha confidato Lorenzo, il nodo della questione non è affatto Chiara, ma qualcosa di molto più scottante. “No! Non è questo, è un’altra cosa ancora. A me l’ha detto lui qui in piscina che c’è dell’altro. Però è lui che l’ha messo in piazza”. Un dettaglio che getta benzina sul fuoco e rende il mistero ancora più succulento. I social già si sono infiammati, e il mistero, purtroppo, permane.

L’episodio inedito raccontato da Lorenzo Spolverato

Secondo quanto riportato da Jessica, Lorenzo avrebbe lasciato intendere che dietro i loro litigi c’è un dettaglio che nessuno conosce e che nulla ha a che fare con Chiara. “Ragazze, non è quella roba di Chiara. Lorenzo mi ha raccontato tutta la storia della gelosia per filo e per segno e poi ha buttato lì: ‘C’è stata anche un’altra cosa tra noi, ma è una cosa molto intima e non posso dirla’. Io subito l’ho stoppato e gli ho detto ‘non la dire'”. Il modello, però, ha fatto capire che se Shaila avesse continuato a metterlo in cattiva luce, avrebbe svuotato il sacco senza pensarci due volte.

Il mistero si è fatto così fitto che qualcuno ha provato a strappare la verità direttamente dalle labbra di Lorenzo. “Che è sta cosa intima? Dilla, dai dillo”, lo hanno incalzato mentre si trovava al beauty. Ma il modello ha serrato la bocca, consapevole che una parola di troppo avrebbe fatto detonare una bomba pronta a radere al suolo qualsiasi equilibrio.

MariaVittoria, sempre a caccia di dettagli succulenti, ha lanciato il suo appello: “Ma allora non è uscita questa cosa nascosta nelle clip! A me hanno contato i capelli che ho in testa, ora voglio sapere anche io questa cosa intima”. Chi pensava di aver visto e sentito tutto, dovrà ancora aspettare per il colpo di scena definitivo.