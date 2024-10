GF, Clayton Norcross a rischio squalifica: parole e gesti pesanti

Fonte: IPA Il gesto gravissimo di Norcross

Sabato sera nella Casa più spiata d’Italia, tutto sembrava pronto per una tranquilla serata a tema storico, con i concorrenti travestiti da nobili personaggi ispirati alla serie tv Netflic Bridgerton. Ma, in puro stile Grande Fratello, il confine tra spettacolo e disastro si è rapidamente dissolto quando Clayton Norcross, ex volto di Beautiful, ha deciso di improvvisare dei comportamenti che hanno scatenato reazioni di fuoco.

Nelle ultime settimane, Norcross era apparso, da buon attore, come uno dei concorrenti più pacati e raffinati, ma la festa a tema Giefferton ha stravolto tutto e ha mostrato un lato di lui che non avevamo ancora visto. I suoi comportamenti potrebbero costargli cari.

Il gesto che nessuno si aspettava

Norcross, in preda all’euforia della serata, si è lasciato andare a un saluto romano che ha immediatamente messo in imbarazzo tutti i presenti. E non parliamo solo dei suoi coinquilini: il pubblico sui social ha colto al volo l’occasione per esprimere tutto il proprio disgusto.

E come se non bastasse, Lorenzo Spolverato, un altro concorrente, si è affrettato a mettersi sull’attenti, in un siparietto tragicomico che nessuno avrebbe voluto vedere. Javier, probabilmente l’unico con un po’ di buon senso, ha cercato di spegnere immediatamente la miccia, esclamando: “No, quel gesto no!” Ma il danno era ormai fatto.

La scena ha rapidamente innescato un dibattito feroce online. Alcuni hanno cercato di giustificare Norcross, sostenendo che la sua estraneità alla cultura italiana potesse aver giocato un ruolo nell’episodio, ma nel web in molti hanno già chiesto provvedimenti severi.

Insulti durante il party: Shaila e Javier commentano

Se c’è una cosa su cui i social non perdonano, è l’ignoranza. In pochi minuti, X (l’ex Twitter) è stato inondato di commenti furiosi contro Norcross. Gli utenti chiedevano a gran voce un intervento della produzione, perché quel gesto non poteva essere ignorato. “Imbarazzante” e “inaccettabile” sono solo alcuni degli aggettivi più educati con cui l’attore è stato definito.

Ma non è finita qua la serata di Clayton Norcross. Dopo alcuni brindisi, le chiacchiere si sono spostate in giardino, dove Shaila Gatta ha riportato una frase di Norcross che non ha tardato a fare il giro della Casa. Secondo quanto raccontato, Clayton avrebbe insultato pesantemente Yulia con una parola che non ripeteremo in questa sede.

“Oddio ma l’ha detto davvero? A chi? Clayton è impazzito? È un’offesa brutta”, ha detto Shaila Gatta parlando con altri inquilini. “Ha sbagliato termine, è un tantino fuori luogo. Sì, un pochettino”, ha aggiunto Javier. Il pubblico del web, come sempre, non ha tardato a dividersi: da una parte, chi ha condannato senza appello l’attore, dall’altra, chi ha ipotizzato che l’americano non avesse compreso appieno il peso delle sue parole in italiano.

La resa dei conti è vicina?

Con la prossima puntata del Grande Fratello dietro l’angolo, le domande sono tante. Il pubblico si chiede se Alfonso Signorini, maestro nell’arte del dramma televisivo, affronterà questa bomba a mano gettata nella Casa, oppure se lascerà che tutto scivoli via come già accaduto in altre occasioni.

E mentre la storia tra Shaila, Helena, Lorenzo e Javier continua a ripetersi in loop come una soap opera stanca, è questo lo scandalo che potrebbe finalmente scuotere la Casa dalle sue monotone dinamiche amorose.