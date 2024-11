Fiorella Mannoia: il nuovo album Disobbedire è un inno al potere della ribellione

Esce il 29 novembre il nuovo disco di Fiorella Mannoia, "Disobbedire", in cui la cantautrice affronta temi come la ribellione e l'autenticità, con un'amara riflessione sul mondo attuale

Fonte: Getty Images Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia torna a cantare il fascino della ribellione in Disobbedire, nuovo album in uscita il 29 novembre e che celebra i settant’anni della cantautrice. Nove tracce, tra inediti e non, in cui una delle più grandi interpreti della musica italiana racconta un mondo che, negli anni Settanta, nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Fiorella Mannoina: “Lunga vita ai disobbedienti”

Si intitola Disobbedire il nuovo album di Fiorella Mannoia in arrivo il prossimo 29 novembre. Un disco dal nome evocativo, che la cantautrice ha così motivato: “Se non ci fossero stati i disobbedienti l’umanità non si sarebbe evoluta. La prima disobbediente è stata Eva, non a caso una donna. Credo che l’unico dovere che abbiamo è obbedire alla nostra coscienza e quando lei ci dice che qualcosa è ingiusto, è un’imposizione o un decreto, abbiamo il diritto e il dovere di disobbedire”.

Tema al centro del lavoro è l’unicità, un valore da perseguire a tutti i costi in un mondo in cui ogni persona sembra omologarsi: una tematica che accompagna tutti i brani, da Mariposa, ispirata alla storia delle sorelle Mirabal e vincitrice del Premio Sergio Bardotti al Festival di Sanremo 2024, fino a Disobbedire, che dà il titolo al disco. “Sono stata adolescente negli anni Settanta e li ritengo gli anni più belli del secolo scorso. C’era fermento nell’aria in tutto il mondo e in tutte le arti. Sono stati anni di conquista. Oggi, ancora freschi dei racconti di guerra dei nostri genitori, ne vediamo altre così vicine a noi” ha ribadito ancora Fiorella.

Non solo uno sguardo malinconico agli anni della contestazione, ma anche brani ispirati all’attualità che ci circonda e realizzati con alcune delle voci più apprezzate del panorama nazionale: su tutti, Domani è primavera con Michele Bravi; La storia non si deve ripetere con Francesca Michielin e Federica Abbate; e Dalla parte del torto con Piero Pelù. “C’è una guerra vicina che nessuno vuole fermare. Non c’è volontà politica di fermarla perché si pensa solo a mandare armi senza sapere quale può essere l’obiettivo. In Medio Oriente c’è una guerra che non è un guerra ma solo il bombardamento di civili e nessuno dice più niente. Com’è possibile non essere inquieti? Io lo sono e anche molto” ha spiegato la Mannoia.

La tracklist dell’album

Di seguito, i nove brani che compongono la tracklist di Disobbedire: 1. Mariposa; 2. Disobbedire; 3. Libri Usati; 4. Tutta la differenza del mondo; 5. Commedia umana; 6. La storia non si deve ripetere feat. Francesca Michielin e Federica Abbate; 7. Dalla parte del torto feat. Piero Pelù; 8. Qualcosa con te; 9. Domani è primavera feat. Michele Bravi.

I nuovi progetti di Fiorella, dal tour ad Una Nessuna Centomila

Reduce dalle fatiche in studio, Fiorella Mannoia proseguirà anche il tour Fiorella Sinfonica – Live con orchestra, un viaggio live nell’atmosfera intima e suggestiva dei teatri. Inoltre, dopo il grande evento al Campovolo di Reggio Emilia del 2022 per dire no alla violenza contro le donne e dopo le due serate all’Arena di Verona a maggio 2024, l’impegno di Una Nessuna Centomila continuerà anche nel 2025. “Questa volta porteremo l’evento al Sud e faremo un grande concerto per raccogliere fondi da destinare ai centri antiviolenza e gridare ancora il nostro basta!” ha annunciato Fiorella, che si appresta a vivere un anno da ricordare.