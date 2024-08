Fonte: IPA Federica Sciarelli

“Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto?“: quante volte abbiamo sentito dire questa frase? Certamente alla fine di ogni stagione del programma di Rai3, divenuto un cult con gli anni, che continua a mietere successi nonostante gli anni che porta (benissimo) sulle spalle. La timoniera di questa macchina rodatissima è una giornalista di grande valore che ha parlato per la prima volta del suo futuro in tv e alla guida della trasmissione. Nelle sue intenzioni, c’è quella di andare in pensione da giovane, come ha fatto anche Giovanna Botteri, ma per ora non è ancora arrivato il momento.

Le parole di Federica Sciarelli sul suo futuro in tv

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per l’11 settembre, con la grande conferma di Federica Sciarelli. Dopotutto non poteva essere altrimenti: visti i risultati ottenuti dal programma, che si conferma un punto di riferimento per il pubblico, la Rai sarebbe stata scellerata a proporre un cambio di rotta. E, infatti, la trasmissione rimane saldamente al suo posto. Il pensiero della sua conduttrice non è però banale, che a La Repubblica ha parlato del suo punto di vista e di come il contatto diretto con la cronaca abbia cambiato il suo sguardo sul mondo: “Un’Italia a due facce: una mi sembra un grande cimitero, tutti i paesi dove passo in bici d’estate mi ricordano i casi di cui mi sono occupata. Ma il programma mi ha insegnato che c’è un Paese solidale, pronto ad aiutare”.

E ancora: “La voglia di avere giustizia ti rende più forte, bisogna combattere. Filomena Claps è una leonessa, glielo dico sempre: tu non morirai mai finché l’ultimo non avrà pagato. Se perdi la speranza non lotti più”. Da qui, la sua decisione di rimanere in Rai che è stata tutt’altro che scontata: “Hanno giocato tanti fattori. Sono una spugna, assorbo il dolore, non è facile. Quando pensavo di lasciare ho chiesto di occuparmi di politica o di libri. Ho parlato con Filomena e Gildo Claps prima di decidere. Facendo Chi l’ha visto? ti senti utile”.

Il rapporto con il pubblico

A fare il successo di un programma come Chi l’ha visto?, certamente diverso dai canoni attuali che indugiano su questi argomenti con un’impostazione molto diversa, più narrativa e meno giornalistica, è certamente il pubblico particolarissimo che da anni non si perde una puntata: “Oggi sono tutti cintura nera di telecomando, cercano canali mai visti. Noi siamo sopra il 10% di share. Il mio saluto è stato: ci saranno tante altre puntate. Senza dire ‘con me'”.

Federica Sciarelli ha quindi ammesso di aver riflettuto sul suo futuro alla conduzione e di aver deciso di rimanere solo dopo la fine dell’ultima e lunghissima stagione: “Quando ho deciso di restare, ho detto al responsabile dei social, Enzo Del Prete, di mettere: ‘Ci rivediamo a settembre’. E ho letto i commenti: ‘Non si gioca con i sentimenti altrui’, frasi così fanno piacere”. La data da segnare sul calendario è quella dell’11 settembre, poi tutti i mercoledì, su Rai3. E con la squadra, affiatatissima, di sempre.