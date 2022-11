Fashion Awards, trionfo del vedo-non vedo. Ma qui si vede troppo

Fonte: IPA

Il 7 novembre 2022 a Casa Cipriani a New York si sono tenuti i CFDA Fashion Awards, l’evento più atteso negli usa dopo il MET Gala, ovvero l’assegnazione dei premi annuali del Council of Fashion Designers of America, vale a dire gli Oscar della moda.

L’occasione, per il jet set hollywoodiano, è quello di calcare il red carpet con i migliori e più stravaganti abiti degli stilisti più noti. Ma poiché le celeb americane non brillano sempre per buon gusto, ne va da sé che spesso diventano vetrina di scelte discutibili e dall’esito catastrofico.

Questa edizione è stata tutta all’insegna nel nude look e del vedo non vedo, che se nel caso di Christina Ricci e Katie Holmes è riuscito, per altre è apparso un pelo azzardato.

Accanto ad attrici e modelle bellissime, hanno attirato particolarmente l’attenzione e i flash dei fotografi le sempre chiacchierate Kardashian, non tanto Kim quanto la sorellastra Kylie Jenner e soprattutto Khloé, il cui vedo non vedo lasciava ben poco all’immaginazione e la solita Julia Fox (ironia della sorte: colei che aveva rimpiazzato – per un breve periodo – Kim nel cuore di Kanye West subito dopo la loro burrascosa separazione).

Anche Vanessa Hudgens ha voluto esagerare, con un abito lingerie Vera Wang

La più elegante del clan Kardashian era senza dubbio Kendall Jenner, meravigliosa in un abito bianco, senza trasparenze o spacchi, firmato Khaite