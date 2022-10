Emanuela Folliero si commuove a “Oggi è un altro giorno”: il ricordo di Stefano D’Orazio

Fonte: IPA Emanuela Folliero ricorda l'amore con Stefano D'Orazio a "Oggi è un altro giorno"

La morte di Stefano D’Orazio ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei fan e di tutte le persone che hanno avuto la possibilità di conoscerlo, che gli hanno voluto bene. Un uomo ironico e divertente, intelligente e brillante come lo ha descritto Emanuela Folliero ai microfoni di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. L’amatissimo e storico volto di Rete Quattro ha ricordato la storia d’amore con l’indimenticabile batterista dei Pooh, con grande emozione e dolcezza.

Emanuela Folliero e l’amore per Stefano D’Orazio

Sono trascorsi tanti anni da quando Emanuela Folliero ha avuto una storia d’amore con il compianto Stefano D’Orazio. Ma si sa, ci sono legami che vanno al di là del tempo che passa e che ti lasciano qualcosa di indelebile nel cuore e nella mente. Tanti ricordi e tutta la dolcezza di un rapporto durato per ben sei anni, che la conduttrice ed ex volto ufficiale di Rete Quattro ha ricordato, visibilmente commossa, negli studi di Oggi è un altro giorno.

Si dice che per conquistare una donna bisogna farla ridere ed è proprio così che la Folliero ha ricordato il batterista dei Pooh. Erano entrambi single quando si sono incontrati per la prima volta, poi hanno iniziato a uscire insieme e alla fine si è creato un rapporto in cui il sorriso era all’ordine del giorno: “[Mi ha conquistato, ndr] Sicuramente la sua simpatia, e poi ero single, lui anche, ci siamo visti qualche volta e devo dire che più che fidanzati eravamo molto amici, complici (…). È l’uomo che mi ha fatto ridere di più in assoluto“.

Poi, come spesso accade, qualcosa va scemando ed è a quel punto che le loro strade si sono divise. Senza rancore né odio, semplicemente con la consapevolezza che ognuno aveva in mente un preciso percorso di vita da seguire. “Siamo rimasti amici da quel momento in poi”, ha confermato Emanuela Folliero a Serena Bortone e di quell’amicizia pura e unica nel suo genere ha fatto tesoro fino alla tragica morte di D’Orazio.

L’ultimo regalo di Stefano D’Orazio

Bastava guardare gli occhi lucidi di Emanuela Folliero per comprendere l’emozione e la nostalgia per un uomo che ha profondamente segnato la sua vita. Stefano D’Orazio è stato un partner, ma soprattutto un amico fidato con il quale ha mantenuto uno splendido rapporto. Al punto che entrambi hanno assistito l’uno al matrimonio dell’altra: D’Orazio aveva sposato la sua Titti (Tiziana Giardoni) nel 2017, mentre la Folliero appena dopo un anno era convolata a nozze con Giuseppe Oricci.

Come tutti gli amici più cari, la conduttrice è stata subito informata delle condizioni di salute preoccupanti del batterista. “Sapevamo che Stefano non stava bene” ha raccontato alla Bortone, ma la sua scomparsa ha avuto comunque un effetto devastante. Ma è proprio mentre D’Orazio si trovava già in ospedale in condizioni critiche che la splendida Emanuela ha ricevuto da lui un ultimo “regalo” molto speciale, di cui aveva già parlato in un’intervista al Corriere ma al quale non smette di pensare tutt’oggi: sistemando l’armadio del figlio, si è ritrovata con una collanina tra le mani che proprio il batterista aveva regalato con tanto amore al piccolo Andrea nel giorno del suo battesimo. “Appena l’ho presa in mano ho avuto un brivido, un brivido brutto. E poi ho ricevuto la telefonata”.