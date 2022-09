“Al nostro amore eterno”: Tiziana Giardoni e il ricordo di Stefano D’Orazio

Fonte: IPA Tiziana Giardoni e Stefano D'Orazio

Sono trascorsi quasi due anni dalla scomparsa di Stefano D’Orazio, e il dolore risiede ancora immutato nel cuore di chi lo ha amato. In occasione del suo compleanno, la moglie Tiziana Giardoni ha voluto condividere con i suoi amici e fan un dolce ricordo, senza dimenticare anche il loro anniversario di matrimonio, che era arrivato dopo dieci anni di relazione.

Tiziana Giardoni, la dedica per il compleanno di Stefano D’Orazio

Quando un sentimento è intenso come lo è stato il loro, neanche la morte può riuscire a spezzare il legame tra due anime che si sono amate alla follia. Ce l’ha ricordato Tiziana Giardoni, che ha voluto ricordare il suo amato Stefano nel giorno del suo compleanno e del loro anniversario di matrimonio.

“Un giorno speciale rimane tale per tutta la vita anche se la vita stessa ti impone di imparare ad accogliere le avversità alle quali ci sottopone”, ha scritto sul suo profilo Facebook a corredo di una foto che li ritrae in un momento di spensieratezza e felicità. “Oggi voglio ricordarti così… il tuo sorriso, il mio sorriso, la nostra Prilly… semplicemente noi!”.

Poi ha aggiunto: “Buon compleanno amore mio e buon anniversario a noi e al nostro amore eterno”. La loro storia d’amore era nata nel 2007, dopo un incontro fortuito a una cena e da allora non si erano più lasciati. Una relazione durata dieci anni prima di convolare a nozze, nel 2017, quando finalmente D’Orazio, da sempre restio all’idea di sposarsi, aveva deciso di pronunciare il fatidico Sì alla sua Titti. “La mattina dopo il nostro primo incontro, alle 6, già avevo nel telefonino un suo messaggio: dopo che aveva scoperto che anche il suo amico mi aveva chiesto il numero di telefono, temeva di arrivare tardi. Da quel giorno non ci siamo più lasciati: è una magra consolazione, ma so che Stefano non ha mai amato nessuna come me. E io l’ho ricambiato totalmente”, aveva raccontato lei.

Stefano D’Orazio, il ricordo degli amici di sempre

In questa giornata speciale non sono mancati ovviamente i post degli amici di sempre, coloro che hanno condiviso con Stefano D’Orazio una vita fatta di successi e soddisfazioni. Tra i primi a ricordarlo c’è stato Roby Facchinetti, che ha dedicato all’amico parole meravigliose: “Buon compleanno caro amico mio. Hai sempre saputo regalarci la parte migliore di te, ed è per questo che resterai per tutti noi indimenticabile. Che tu possa vivere ora, un felice eterno presente”.

Anche Dodi Battaglia ha voluto ricordare il batterista dei Pooh: “Ciao amico mio fraterno, sei sempre nel mio cuore e nella mia mente. Ti voglio bene! ‘Dove sei ora che musica c’è? Suonala ancora, fallo per me…'”, mentre Red Canzian ha scritto: “Auguri Stefano! In questo abbraccio, ovunque tu sia…”.

La serata dedicata a Stefano D’Orazio e il lavoro di Tiziana Giardoni

Il prossimo 25 settembre si terrà, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Stefano!, una serata dedicata al batterista dei Pooh. Non mancheranno ovviamente Roby Facchinetti, Red Canzian, Riccardo Fogli e Dodi Battaglia; ospite speciale dello show sarà Fiorello, come ha annunciato Tiziana Giardoni durante i Tim Music Awards trasmessi dall’Arena di Verona.

Un luogo dal forte valore simbolico per la moglie del musicista: “Mi chiese di sposarlo da questo palco – ha detto a Carlo Conti, conduttore della serata -. Ci siamo sposati: è durato poco ma è stato un sogno meraviglioso, un uomo meraviglioso”.

L’evento in programma il 25 settembre sarà anche l’occasione per assegnare per la prima volta il “Premio Stefano D’Orazio”, “un premio speciale che sarà conferito alle categorie ‘cantanti’, ‘cantautori’ e, per la prima volta in assoluto, alla categoria ‘manager'”, ha spiegato. La Giardoni infatti ha fondato un’associazione in ricordo del marito, che mira ad aiutare gli artisti emergenti.