Elenoire Casalegno a “Oggi è un altro giorno”: “Mi vergognavo del mio fisico”

Fonte: ANSA Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

A Oggi è un altro giorno Elenoire Casalegno rivive, attraverso un lungo racconto, i suoi primi anni di carriera. Prima ancora di diventare affermata showgirl, ha infatti mosso i suoi primi passi nella moda prendendo parte al concorso Look of the year. In studio ricorda come fu selezionata e quanto abbia faticato ad accettare la notizia, soprattutto per un limite che la terrorizzava: il suo fisico. “Ho avuto problemi con il mio corpo”, la confessione.

Elenoire Casalegno: i primi passi nella moda, tra timori e insicurezze

Anche Elenoire Casalegno durante la fase di adolescenza, come a molti di noi è capitato, ha vissuto timori ed insicurezze legate principalmente al proprio aspetto fisico. In studio da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la showgirl ha ricordato quando, all’inizio della sua straordinaria carriera, mosse i suoi primi passi nella moda sebbene non si sentisse affatto a proprio agio con il suo corpo. Il suo sogno era quello di diventare magistrato, per poi avvicinarsi gradualmente al mondo della moda.

“Quando ero ragazzina, spesso capitava in giro per il mondo di incontrare addetti alla moda, di avvicinarmi a loro e domandargli di lavorare come modella”: queste le sue parole. La conduttrice ha però specificato come quella non fosse la sua reale aspirazione: “Non era ciò che desideravo, non era il mio sogno. Una mia amica mi iscrisse al concorso Look of the year per top model. Quando me lo disse rimasi spiazzata, ma lei mi convinse. Mi chiamarono, io all’epoca non sapevo che fosse un concorso per top model. Arrivai all’agenzia di moda a Milano e mi dissero: ‘Sei perfetta, ti chiameremo e ti faremo sapere'”.

La selezione fu superata a pieni voti, al punto che venne richiamata: “Fui accompagnata dai miei genitori, perché ero minorenne, arrivai e mi resi conto che era un concorso per top model. Mi chiusi in una camera d’albergo e iniziai a piangere: io non volevo partecipare, mi vergognavo“.

Elenoire Casalegno e i problemi con il fisico: “Mi vergognavo”

Elenoire Casalegno ricorda l’importante opportunità che gli si è spalancata, in contrasto però con le sue aspirazioni. La showgirl spiega perché ha faticato ad accettare una proposta così allettante: “Adesso posso permettermi di dirmi di sentirmi bella, ma come tutti gli adolescenti non ho vissuto bene la mia fisicità, ho avuto problemi con il mio corpo. Non era un pregio il fatto che fossi alta, lo vedevo come un difetto. Con il 42 di piede io mi vergognavo“.

In quel periodo rivela come abbia faticato ad aprirsi, preferendo rimanere chiusa in se stessa e confidarsi soltanto con una speciale presenza: “Sono sempre stata molto discreta. Sono chiacchierona, ma nella sofferenza mi sono sempre chiusa in me stessa. Sin da bambina avevo un amico speciale, era Gesù, e io facevo grandi chiacchierate con lui. Gli dicevo tutto”.

Nonostante le iniziali resistenze e le lacrime versate per il timore di non essere all’altezza, Elenoire Casalegno partecipò a Look of the year e diede così il via alla sua brillante carriera: “Piangevo, non volevo partecipare, alla fine lo feci perché mi sentivo responsabile. Oggi ho un ricordo bellissimo, è stato veramente un gioco, nessuno mai pensava di fare chissà quale percorso”.