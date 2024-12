Don Matteo 14, non è andata come speravamo. Quando va in onda l’ultima puntata

Ultima puntata per "Don Matteo 14". Ma al momento "Non è andata come speravamo" tra Giulia e il Capitano. E l'ansia tra i fan cresce

Don Matteo 14 è al finale di stagione e fino ad ora “non è andata come speravamo” tra Giulia e il Capitano Martini. Ma soprattutto ci si aspetta che qualcosa di tragico accada a Don Massimo (Raoul Bova), se stiamo alle immagini trasmesse in anteprima su Rai 1.

Don Matteo 14, quando vedere l’ultima puntata

La quattordicesima stagione di Don Matteo è ormai arrivata alla fine. La decima e ultima puntata, intitolata Resurrezione, va in onda stasera 19 dicembre in prima serata su Rai 1.

Questa settimana infatti l’appuntamento con Don Massimo (Raoul Bova), Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Giulia (Federica Sabatini) e il Capitano Martini (Eugenio Matrandrea) è stato doppio. Eccezionalmente Don Matteo è stato trasmesso anche martedì 17, riscuotendo un grandissimo successo di pubblico. Anche se la delusione dei fan è grandissima.

Don Matteo 14, la delusione dei fan

Infatti, tutti, ma proprio tutti, si aspettavano che l’amore sbocciasse tra Giulia e Diego. Ma stando agli ultimi sviluppi non è così. Il Capitano sembra aver paura a lasciarsi andare ai veri sentimenti e preferisce inseguire la PM Vittoria che di fatto ha riconquistato nella penultima puntata. E la sorella di Don Massimo resta senza l’amore della sua vita, anche se ha fatto di tutto per riconquistarlo.

Qualcuno commenta sul profilo Instagram ufficiale di Don Matteo: “Il bacio dato a Vittoria ha più il sapore della disperazione di chi vuole fare tacere una voce interiore che grida “tu ami Giulia”🔥”. E il bacio tra Diego e Vittoria è stato definito: “La scena più brutta di tutte … ha rovinato tutto 💔”.

C’è chi non vuole credere che le cose non abbiano funzionato tra Giulia e il Capitano: “Ma se quel “Giulia, mi dispiace tantissimo, ma io amo Vittoria” delle anticipazioni fosse un sogno?? Anzi un incubo!?!??? #mezzanottini 🤞”.

E aspettando il gran finale, su Instagram viene svelato un retroscena così commentato: “Sì, è vero che la scena del ballo non è andata proprio come speravano, ma c’è una scena che è andata pure peggio… 😅”.

La sentenza è unanime, se Don Matteo 14 dovesse finire senza un nulla di fatto tra Giulia e Diego, la delusione sarà profonda e incolmabile. Una mossa che potremmo definire imperdonabile, gli sceneggiatori sono avvisati.

Don Matteo 14, anticipazioni ultima puntata

Per sapere cosa accadrà, non resta che vedere l’ultima puntata, intitolata significativamente Resurrezione. A Spoleto, per la Domenica delle Palme, anche i carcerati partecipano alle funzioni. Cecchini diventa regista di uno spettacolo su Gesù coinvolgendo i detenuti. Giulia trova il coraggio di essere sincera con Diego, che deve fare una scelta decisiva per il suo cuore. Sarà quella giusta?

Ma nel trailer promozionale abbiamo visto anche una scena inquietante: la moto di Don Massimo esplode e lui era vicinissimo. Chi ha attentato alla sua vita? E Perché?