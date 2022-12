Domenica In, arriva Eros Ramazzotti. Ma Mara Venier chiude prima

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Aria di Natale nel salotto più amato della tv, quello di Mara Venier e Domenica In, che, dopo il boom di ascolti della scorsa settimana con Andrea Bocelli, affiancato dai figli Matteo e Virginia, rilancia con un altro super ospite musicale: Eros Ramazzotti. Il cantautore romano si esibirà con alcuni dei suoi più grandi successi e il nuovo singolo che fa da apripista al nuovo album di inediti. Il programma, però, chiude prima del solito per lasciare spazio alla finale dei Mondiali di Calcio.

Eros Ramazzotti super ospite a Domenica In

Ultima puntata prima di Natale per Mara Venier che, per la sua Domenica In, ha scelto di cambiare il tiro durante le festività: pochi ospiti e tanta musica. Se la scorsa settimana abbiamo potuto ascoltare Andrea Bocelli, con i figli Matteo e Virginia, accompagnati dagli splendidi brani inclusi nel loro album natalizio A Family Christmas, domenica 18 dicembre nello studio ci sarà Eros Ramazzotti, con una lunga intervista.

Direttamente dall’ultima data del suo tour mondiale, Battito Infinito World Tour, il cantautore romano presenterà il nuovo singolo, dal titolo Gli ultimi romantici, incluso nell’album Battito Infinito. Un’occasione per fare un bilancio non solo sulla carriera sorprendente, ma anche sulla vita dell’artista, che diverrà presto nonno del suo primo nipotino grazie alla sua primogenita Aurora e al suo compagno Goffredo Cerza.

Non mancheranno i grandi classici dal vivo, accompagnato dal suo pianista: Adesso Tu, Terra Promessa e L’aurora sono già in scaletta, e certamente ascolteremo anche nuovi brani. Non mancheranno, infine, delle sorprese che lo vedranno protagonista.

Ospite della puntata di domani anche il Ministro della Salute Orazio Schillaci, per la sua prima intervista a tutto campo, per parlare di tanti argomenti importanti, dalle misure di contenimento del Covid e dell’influenza da attuare in occasione delle festività natalizie, alla campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione, sino al problema degli ospedali privi di personale e con rischio di sovraccarico, soprattutto con l’aumento di ricoveri per influenza e Covid.

Domenica In chiude in anticipo: il motivo

Come anticipato, la puntata di domenica 18 dicembre è ricca di emozioni, ma in versione ridotta. Domenica In, in onda come sempre dalle ore 14 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, chiude in anticipo.

Infatti, Mara Venier e i suoi ospiti lasciano spazio alle ore 15:30 alla finale dei Mondiali di Calcio sulla rete ammiraglia Rai. Questo è l’ultimo appuntamento del programma prima delle festività natalizie, dopo una prima parte di stagione di grande successo.

Il palinsesto di Rai Uno in queste settimane è stato messo a dura prova dai continui cambi di programmazione, per dare spazio alla manifestazione sportiva, ma gli ascolti record hanno ripagato il sacrificio.

Mara Venier ricorda Sinisa Mihajlovic

Non mancherà, certamente, il ricordo di Sinisa Mihajlovic, che proprio a Domenica In aveva raccontato parte della sua battaglia contro il male che lo ha portato via lo scorso 16 dicembre a soli 53 anni: “Rimarrai sempre nel cuore di tutti noi caro Sinisa – ha scritto la conduttrice sui social, condividendo uno stralcio dell’intervista fatta insieme – un grande dolore, un abbraccio ad Arianna e a tutta la famiglia”.