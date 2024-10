Fonte: Ansa Mara Venier

La puntata di Domenica In del 20 ottobre 2024 promette di essere ricca di emozioni e contenuti imperdibili, con un parterre di ospiti di grande prestigio e momenti dedicati sia all’attualità che all’intrattenimento. Come sempre, al timone del programma ci sarà Mara Venier, icona della televisione italiana, che con la sua empatia e capacità di mettere a proprio agio gli ospiti darà vita a un altro pomeriggio televisivo indimenticabile. Non solo: è anche il giorno del suo compleanno.

Domenica In, le anticipazioni del 20 ottobre

Grande attesa per l’intervista al giornalista Piero Marrazzo. Volto noto al grande pubblico, grazie alla sua carriera in Rai e al ruolo di ex presidente della Regione Lazio, è altrettanto conosciuto per una vicenda personale che, anni fa, lo portò al centro dell’attenzione mediatica. In un’intervista esclusiva con Mara Venier, Marrazzo ripercorrerà la sua storia personale, raccontata nel suo nuovo libro intitolato Storia senza eroi.

Nel libro, Marrazzo affronta con grande sincerità il dramma che ha vissuto e le conseguenze sulla sua vita privata e professionale. Durante la puntata, avrà l’opportunità di riflettere su quei momenti difficili, ma anche sul percorso di rinascita che lo ha portato a riprendere in mano la sua vita. Sarà una conversazione toccante, che darà spazio a temi come la vulnerabilità, la caduta e la risalita, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di speranza a chiunque stia attraversando momenti di crisi personale.

Il talk su Ballando con le Stelle

Come di consueto, Domenica In si tufferà nel mondo scintillante di Ballando con le Stelle, lo show che continua a incantare milioni di telespettatori con le sue esibizioni di danza e le storie personali dei concorrenti. Il talk sarà dedicato all’ultima puntata del programma, e vedrà la partecipazione di alcuni protagonisti della serata, tra cui i concorrenti e i maestri di ballo.

Mara Venier ospiterà in studio anche i giudici e gli opinionisti, che commenteranno le performance e le dinamiche del programma, ormai giunto a un punto cruciale della stagione. Non mancheranno momenti di leggerezza, con battute e scambi di opinioni accesi, ma anche di emozione, quando si parlerà del duro lavoro che i concorrenti stanno affrontando per imparare le coreografie e migliorarsi. La presenza dei maestri di ballo, che hanno un ruolo fondamentale nel successo dei loro allievi, aggiungerà un tocco di professionalità e passione alla discussione.

Nino D’Angelo tra carriera e vita privata

Un altro ospite di rilievo sarà Nino D’Angelo, icona della musica e del cinema napoletano. L’artista si racconterà a tutto tondo, parlando della sua lunga carriera, che lo ha visto trasformarsi da idolo della musica neomelodica a interprete e autore di brani più maturi e riflessivi. Durante l’intervista con Mara Venier, D’Angelo non mancherà di parlare anche della sua vita privata, degli inizi difficili nel quartiere di San Pietro a Patierno a Napoli, e del rapporto speciale che ha sempre avuto con la sua città.

Napoli sarà al centro anche dell’esibizione musicale di Nino D’Angelo, che canterà Bella, un brano dedicato proprio alla sua amata città. La performance sarà un omaggio alla bellezza e alle contraddizioni di Napoli, un luogo che ha sempre ispirato l’artista e che continua a essere parte integrante della sua musica.

Claudio Gioè presenta la mini serie Mike

Infine, la puntata si concluderà con un omaggio a una delle figure più importanti della televisione italiana: Mike Bongiorno. In occasione del centenario della sua nascita, l’attore Claudio Gioè presenterà la mini serie Mike, in cui interpreta proprio l’indimenticabile presentatore. Mike Bongiorno ha segnato un’epoca, e la sua carriera, che si è sviluppata tra Italia e Stati Uniti, rappresenta una delle pagine più gloriose della storia della televisione.

Conosciuto per le sue interpretazioni intense e versatili, parlerà del lavoro dietro le quinte per rendere omaggio a un personaggio così iconico. La mini serie non sarà solo un tributo alla carriera di Bongiorno, ma anche un racconto umano del presentatore, che ha saputo innovare il mondo dei quiz e intrattenere generazioni di italiani con il suo stile inconfondibile.