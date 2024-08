Di padre in figlia, trama e cast della fiction Rai con Cristiana Capotondi

Fonte: Getty Images Cristiana Capotondi protagonista della fiction Di Padre in Figlia

Nella serata di oggi, domenica 18 agosto, Rai1 riporta sul piccolo schermo la miniserie Di Padre in Figlia, una delle produzioni più apprezzate del 2017. A partire dalle 21.20, gli spettatori potranno immergersi nuovamente nelle vicende della famiglia Franza, con la loro storia ambientata tra gli anni ’50 e ’80. Quattro puntate dense di emozioni e svolte inaspettate, che intrecciano la vita familiare ai grandi cambiamenti che attraversano l’Italia del tempo.

Un affresco familiare tra emozioni e tensioni

La trama si apre nel 1958, in un’Italia ancora fortemente patriarcale, precisamente a Bassano del Grappa. È qui che Franca Franza dà alla luce due gemelli, Sofia e Antonio, il tanto desiderato erede maschio. Il marito Giovanni, un imprenditore che ha fatto della sua distilleria il simbolo del suo successo, vede nella nascita del figlio una conferma della propria solidità familiare. Come in ogni fiction che si rispetti, questa apparenza di serenità è destinata a incrinarsi.

Dieci anni dopo, il quadro familiare è già cambiato: Maria Teresa, la figlia maggiore, ha deciso di non seguire il percorso tracciato dal padre. Determinata a costruire un futuro diverso, si iscrive all’università, infrangendo le aspettative paterne. Questa decisione dà vita a un contrasto che diventerà uno dei fili conduttori dell’intera serie, trasformando le dinamiche familiari e aprendo la strada a una serie di scelte coraggiose.

L’evoluzione delle donne Franza

Di Padre in Figlia non è solo la storia di una famiglia, ma anche quella di un gruppo di donne che, pur partendo da ruoli marginali, trovano il loro spazio e la loro voce in una società in cambiamento. Franca, moglie devota e madre affettuosa, sembra destinata a un’esistenza nell’ombra, così come le figlie Elena e Sofia, le cui vite appaiono già scritte. Ma sarà proprio Maria Teresa, con la sua forza e il suo spirito d’iniziativa, a rompere il silenzio. Ogni passo che compie verso la sua indipendenza è una piccola rivoluzione, capace di scuotere non solo il mondo di casa Franza, ma anche quello che le sta attorno.

Una fiction che riesce a raccontare le sfumature di un’epoca in cui le donne iniziano a prendere in mano il proprio destino, spesso scontrandosi con tradizioni radicate.

Un cast stellare per una storia intensa

A rendere ancora più avvincente questa miniserie è senza dubbio il cast, ricco di volti noti del cinema italiano. Alessio Boni interpreta il capofamiglia Giovanni Franza, un uomo deciso e pragmatico, che cerca di mantenere saldo il controllo sulla sua famiglia, mentre Cristiana Capotondi incarna la grinta e la determinazione di Maria Teresa, la figlia che sfida le convenzioni. Accanto a loro, nomi come Stefania Rocca nel ruolo della moglie Franca, e Matilde Gioli in quello della sorella Elena, danno vita a personaggi complessi e affascinanti, ognuno con il proprio percorso da compiere.

Non mancano poi volti giovani e promettenti come Alessandro Roja, Domenico Diele e Corrado Fortuna, che arricchiscono il mosaico di personaggi e storie che si intrecciano sullo sfondo di un’Italia in fermento.

Dove guardare la fiction: diretta e streaming

Gli episodi di Di Padre in Figlia saranno trasmessi per quattro serate settimanali su Rai1, con la possibilità di rivederli in streaming su RaiPlay, la piattaforma digitale che consente di accedere ai contenuti anche in replica.