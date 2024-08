Fonte: Ansa Cristiana Capotondi

Ultimi scampoli d’agosto e tutto riparte: i programmi tv stanno prendendo lentamente il loro corso e, in quest’ultima vera domenica d’estate, Di padre in figlia ha sfidato la dezi turca di Canale5 Segreti di Famiglia. Una meravigliosa Cristiana Capotondi ha interpretato la figlia ribelle dei Franza, Maria Teresa, che si oppone alla prepotenza del padre Giovanni e decide di studiare per autodeterminarsi. Su Rai2 è invece andata in onda la terza stagione di CSI: Vegas, con gli episodi 9 e 10, mentre su Rai3 ampio spazio è stato concesso all’informazione e all’approfondimento con Farwest di Salvo Sottile.

Su Rete4 è invece andato in onda Air Force One, mentre Italia1 ha proposto lo show musicale Tilt, con la conduzione di Enrico Papi. Il nuovo programma era attesissimo ma certamente non sta ottenendo il risultato che in molti avrebbero sperato, certamente per la collocazione poco indovinata e per la novità che in questa stagione è stata difficile da digerire. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti del 25 agosto? Scopriamolo insieme.

Prima serata, ascolti tv del 25 agosto

Su Rai1 Brave ragazze ha interessato 1.362.000 spettatori pari all’11,2% di share. Su Canale5 Segreti di Famiglia ha conquistato 1.746.000 spettatori con uno share del 15,1%. Su Rai2 CSI: Vegas intrattiene 491.000 spettatori (3,8%). Su Italia1 Tilt – Tieni il Tempo incolla davanti al video 606.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 FarWest – Il Racconto segna 544.000 spettatori pari al 4,8%. Su Rete4 Stasera Italia – L’Attacco totalizza un ascolto medio di 450.000 spettatori (3,6%). Su La7 Diana – La Storia Segreta di Lady D raggiunge 289.000 spettatori e il 2,4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 337.000 spettatori con il 2,9%. Sul Nove Little Big Italy raduna 415.000 spettatori (3,4%)

Access Prime Time, dati del 25 agosto

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.475.000 spettatori (17,8%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.158.000 spettatori pari al 15,6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.025.000 spettatori (7,4%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è visto da 565.000 spettatori (4,1%). Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 585.000 spettatori e il 4,2% nella prima parte e 681.000 spettatori e il 4,9% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 830.000 spettatori (5,9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 490.000 spettatori pari al 3,6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 347.000 spettatori (2,6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 25 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.873.000 spettatori pari al 18.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.740.000 spettatori pari al 23.3%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.181.000 spettatori (12%), mentre The Wall ha convinto 1.571.000 spettatori (13.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (298.000 – 3.1%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 295.000 spettatori con il 2.6% e S.W.A.T. raduna 450.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 452.000 spettatori (4.3%) e Camera Cafè segna 381.000 spettatori (3.3%), mentre FBI: Most Wanted raccoglie 479.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.908.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob segna 615.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Terra Amara interessa 394.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 197.000 spettatori con l’1.7%.