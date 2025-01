Dalla strada al palco, anticipazioni del 24 gennaio: chi sono gli ospiti

Fonte: IPA Nek e Bianca Guaccero conducono "Dalla strada al palco"

Tutto pronto per il terzo appuntamento con Dalla strada al palco, il programma condotto da Nek e Bianca Guaccero, che trasforma il talento degli artisti di strada in una grande festa fatta di creatività, passione e spettacolo.

La puntata di venerdì 24 gennaio promette emozioni con nuove esibizioni mozzafiato, tra balli, performance spettacolari e una serie di ospiti pronti a stupire il pubblico. Scopriamo insieme cosa accade in questa nuova puntata.

Anticipazioni “Dalla strada al palco”, gli ospiti del 24 gennaio

Il terzo appuntamento con Dalla strada al palco, il programma nato da un’idea di Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand By Me, torna in prima serata su Rai1. Guidato dalla brillante conduzione di Nek e Bianca Guaccero, lo show offre un viaggio unico nell’arte di strada, mettendo al centro del palco talenti straordinari e storie autentiche.

La puntata si concentra su artisti di ogni genere, provenienti da tutta Italia e da altri Paesi, che condividono non solo la loro abilità tecnica ma anche un rapporto speciale con il pubblico. Le loro storie e le loro esibizioni rappresentano il cuore pulsante dello show, che celebra la creatività e la libertà di espressione.

Ad arricchire la serata sono i “passanti importanti”: ospiti del programma sono Valentina Persia, comica e attrice amata per la sua verve e simpatia, Beppe Fiorello, volto iconico di fiction e cinema, e Sergio Friscia, noto per la sua comicità e il suo grande carisma. I tre ospiti non si limitano a essere spettatori ma interagiscono direttamente con gli artisti, portando energia e dinamismo al palco.

Non mancano momenti inaspettati: alcuni artisti affermati salgono a sorpresa sul palco per duettare con i performer, creando numeri unici e regalando emozioni indimenticabili. Per i concorrenti, questa si rivela un’occasione irripetibile per vivere un sogno e mostrare il loro talento sotto una luce ancora più intensa.

Il programma stupisce anche grazie allo studio completamente rinnovato, arricchito da un grande palco esterno. Questo scenario spettacolare accoglie esibizioni mozzafiato, coreografie curate nei minimi dettagli dal corpo di ballo e performance musicali accompagnate dalla band diretta dal Maestro Luca Chiaravalli. L’atmosfera che si crea è quella di un grande evento che celebra l’arte in tutte le sue forme.

Le innovazioni di quest’edizione rendono Dalla strada al palco ancora più coinvolgente: ogni dettaglio, dai numeri d’apertura al ritmo dello spettacolo, lascia il pubblico senza fiato.

Il cuore del programma, però, rimane immutato. Gli artisti in gara vengono giudicati non solo dalla giuria di ospiti ma anche dal pubblico presente e da quello a casa, che ha un ruolo attivo nel decretare i finalisti. Solo i migliori performer accedono alla puntata conclusiva, dove si sfidano per conquistare il titolo di miglior artista di strada d’Italia.

Dove e quando vedere “Dalla strada al palco”

La terza puntata di Dalla strada al palco va in onda questa sera, venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 21.30 su Rai1. Il programma, oltre a vivere attraverso i social con commenti e opinioni, è inoltre disponibile in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.