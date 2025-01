Fonte: IPA Nek e Bianca Guaccero

Amanti della musica e delle emozioni dal vivo, preparatevi: Dalla Strada al Palco torna con una nuova puntata venerdì 31 gennaio alle 21,30 su Rai1. Lo show che celebra il talento degli artisti di strada, condotto da Nek con Bianca Guaccero, si preannuncia ricco di grandi emozioni e buona musica. Il format, ideato da Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, continua il suo viaggio tra i migliori talenti provenienti da ogni angolo d’Italia (e non solo!). Ogni artista porta con sé una storia unica, fatta di passione, sacrificio e dedizione, che si traduce in performance mozzafiato capaci di conquistare il pubblico.

Dalla strada al palco, le anticipazioni del 31 gennaio

Anche questa settimana non mancheranno i “passanti importanti” pronti a dare un tocco di magia alla serata. Stavolta sarà il turno di due grandi nomi dello spettacolo italiano: Francesco Paolantoni e Marisa Laurito. Ma le sorprese non finiscono qui. Come di consueto, alcuni artisti già affermati faranno la loro comparsa inaspettata per duettare con i concorrenti, regalando momenti unici e irripetibili. Chi saranno gli ospiti musicali di questa settimana? Non resta che sintonizzarsi su Rai1 per scoprirlo.

Come sempre, sarà il pubblico e gli ospiti in studio a decretare le migliori esibizioni della serata. I concorrenti più votati accederanno alla finalissima, dove si contenderanno il prestigioso titolo di miglior artista di strada d’Italia. Il livello della competizione si fa sempre più alto e la sfida diventa ogni settimana più avvincente: chi riuscirà a conquistare il cuore del pubblico e a guadagnarsi un posto per la corsa finale?

Le coreografie con Bianca Guaccero

Ad arricchire le esibizioni degli artisti in gara, ci penserà il corpo di ballo che, con coreografie spettacolari, darà un tocco ancora più scenografico a ogni performance. Il tutto accompagnato dalla straordinaria band diretta dal Maestro Luca Chiaravalli, che con il suo talento renderà ogni momento musicale ancora più intenso e coinvolgente.

A impreziosire le coreografie della puntata del 31 gennaio, come del resto nelle altre già andate in onda, sarà la conduttrice Bianca Guaccero. La conduttrice, reduce dal successo riscosso a Ballando con le stelle, non ha messo da parte la passione per la danza e ha continuato a cimentarsi in bellissimi balletti che mettono in evidenza il suo talento poliedrico. Sono in molti a desiderare che possa ballare di nuovo con il suo compagno, Giovanni Pernice, del quale si è innamorata proprio durante la sua partecipazione al programma di Rai1.

Quando e dove va in onda Dalla strada al palco

La nuova puntata di Dalla strada al palco viene trasmessa su Rai1 il 31 gennaio 2025 dalle 21,30 con la conduzione di Bianca Guaccero e Nek. La puntata vive anche sullo streaming di RaiPlay e sui social, dov’è rappresentata dall’hashtag legato allo show e dalle condivisioni sul profilo ufficiale del programma che ogni settimana intercettano decine di commenti. Ma se ti perdi la puntata in diretta, nessun problema. La trasmissione rimane fruibile sulla piattaforma digitale della Rai anche nei giorni successivi alla messa in onda.