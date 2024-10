Fonte: IPA Raoul Bova

Domenica 27 ottobre, torna su Rai 1 l’appuntamento con Da noi… a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini che, come di consueto, prenderà il via alle 17.20. Fialdini guiderà il pubblico in un pomeriggio di emozioni e riflessioni, ospitando volti noti e personalità di rilievo del panorama artistico e culturale italiano, pronte a raccontarsi senza filtri. La puntata si preannuncia ricca di momenti intensi, tra confessioni intime, racconti inediti, e aneddoti che permetteranno ai telespettatori di scoprire lati nuovi delle vite di personaggi già molto amati. Ma chi sono gli ospiti dell’ultima domenica di ottobre?

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 27 ottobre

La puntata ospiterà Raoul Bova e Gaia Messerklinger, due dei protagonisti della nuova stagione della serie di successo Don Matteo. Raoul Bova, tornato nei panni di Don Massimo, è ormai un volto familiare in questo ruolo che gli è valso un grande apprezzamento da parte del pubblico. Gaia Messerklinger, invece, interpreta Vittoria Guidi, la nuova PM che si trova a dover risolvere complessi casi giudiziari e a confrontarsi con il suo ex, il Capitano Diego Martini. I due attori condivideranno le loro esperienze e le sfide di interpretare ruoli tanto apprezzati quanto carichi di responsabilità verso un pubblico affezionato come quello di Don Matteo.

La puntata di questa settimana vedrà anche la partecipazione di Enzo Miccio, famoso per la sua esperienza nel campo della moda e degli eventi. Dal 19 ottobre, Enzo è infatti anche il conduttore di un nuovo programma su Rai2, Top – Tutto quanto fa tendenza, un format che esplora e analizza le mode del momento in vari ambiti, dal lifestyle alla moda, passando per design e cultura. A Da noi… a ruota libera, Miccio offrirà un assaggio del suo nuovo progetto, raccontando cosa significhi oggi, secondo lui, “fare tendenza” e come riesca a trasmettere il suo stile in ogni progetto che intraprende.

Tra gli ospiti attesi in studio ci saranno anche Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova, interpreti principali della nuova serie Stucky, che debutterà su Rai2 il 30 ottobre. La serie si ispira ai romanzi di Fulvio Ervas e racconta le avventure di un investigatore, Stucky appunto, che si troverà coinvolto in misteri intricati e talvolta bizzarri. Battiston e Bobulova parleranno del loro approccio ai personaggi e della particolarità di una storia che mescola giallo e ironia, portando sul piccolo schermo un mondo fatto di suspense ma anche di momenti di leggerezza.

E ancora Chiara Amirante, autrice e fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti. Amirante presenterà il suo ultimo libro, Conosci te stesso. Alcune trappole e impedimenti all’amore, che offre spunti di riflessione su come affrontare ostacoli interiori e blocchi emotivi per vivere una vita più piena e consapevole. La scrittrice, da sempre impegnata nel sociale, parlerà del suo percorso personale e spirituale, nonché dell’importanza di come mezzo per migliorare i rapporti con gli altri.

Dove vedere la puntata e le repliche

Da noi… a ruota libera andrà in onda, come sempre, subito dopo Domenica In. Oltre alla diretta su Rai1, la trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, la piattaforma di Rai che consente di vedere le repliche di tutte le puntate e rivedere i momenti salienti, le interviste e le storie raccontate dagli ospiti. Grazie a questa possibilità, chiunque potrà recuperare la puntata e rivivere le emozioni di una trasmissione che continua a conquistare gli italiani domenica dopo domenica.