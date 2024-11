Fonte: IPA Claudia Gerini

Si rinnova l’appuntamento con Da noi… A ruota libera. Francesca Fialdini torna con il suo programma pomeridiano per intrattenere il pubblico con emozioni, racconti intensi ma anche qualche momento di divertimento. Domenica 24 novembre, a partire dalle 17,20 su Rai1, il salotto televisivo della prima Rete propone una nuova puntata ricca di ospiti, protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo, che si racconteranno senza filtri.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 24 novembre

Tra gli ospiti più attesi della puntata, troviamo Federica Nargi e Luca Favilla, una delle coppie più amate e talentuose dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle. La loro complicità e il loro talento li hanno portati in vetta alla classifica del dance show di Milly Carlucci, che ogni sabato sera intrattiene milioni di telespettatori davanti alla tv.

Federica, ex velina di Striscia la Notizia e ora affermata showgirl e influencer, ha dimostrato di avere non solo grazia e bellezza, ma anche una determinazione straordinaria nel migliorarsi sulla pista da ballo. Al suo fianco, Luca Favilla, maestro di ballo e coreografo, che con pazienza e professionalità l’ha guidata verso esibizioni sempre più emozionanti e tecnicamente impeccabili.

Nel salotto di Francesca Fialdini, la coppia ripercorrerà le tappe più significative del loro percorso a Ballando con le Stelle. Si parlerà delle sfide affrontate, degli allenamenti intensi e delle emozioni vissute durante le esibizioni, che li hanno resi tra i principali candidati alla vittoria finale. Inoltre, non mancheranno riflessioni sulla loro esperienza umana e artistica, con aneddoti e curiosità dal backstage dello show di Rai1.

Gli altri ospiti

Non solo danza, ma anche cinema nella puntata del 24 novembre. Tra gli ospiti ci sarà Claudia Gerini, attrice di grande versatilità e amatissima dal pubblico italiano. Si parlerà del suo ritorno sul grande schermo con Il Corpo, un thriller intrigante che arriverà nelle sale cinematografiche il 28 novembre.

Durante l’intervista, non mancheranno riferimenti alla sua straordinaria carriera, ai ruoli che l’hanno resa una delle interpreti più apprezzate del panorama artistico italiano, e ai nuovi progetti che la vedono protagonista. Un’occasione imperdibile per scoprire il lato più intimo e riflessivo di una delle figure più affascinanti dello spettacolo.

Tra gli ospiti di Francesca Fialdini anche Lello Arena, attore comico e regista, che porterà con sé alcuni giovani talenti coinvolti in Cioè. Il programma, disponibile su RaiPlay dal 22 ottobre, segue le esperienze dei cento allievi del Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive. L’Accademia, diretta proprio da Arena, rappresenta un’opportunità unica per i giovani di sviluppare le proprie doti artistiche e personali.

Nel corso della puntata, Lello e i ragazzi parleranno dell’importanza della formazione artistica, delle emozioni vissute nel programma e delle sfide che hanno affrontato per esprimere al meglio il proprio potenziale.

Francesco Baffo, la mascotte di Don Matteo

Ospite anche Francesco Baffo, giovane protagonista delle fiction italiane. Con il ruolo di Bart nella popolarissima serie Don Matteo, Francesco ha conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua spontaneità e simpatia. Nel salotto di Da noi… A ruota libera, condividerà il racconto del suo esordio in tv, le emozioni di lavorare accanto a grandi attori e i sogni che coltiva per il futuro. Il suo entusiasmo e la sua energia sicuramente cattureranno l’attenzione dei telespettatori.

Dove e quando seguire la puntata

Per chi non potrà seguire la trasmissione in diretta, tutte le puntate di questa edizione di Da Noi… A ruota libera sono disponibili in replica sul portale RaiPlay, gratuitamente e in qualsiasi momento. L’appuntamento con la puntata del 24 novembre è fissato, come di consueto, per le 17,20 su Rai 1, subito dopo Domenica In.