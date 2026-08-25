Come farsi lasciare in 10 giorni, il sequel del film è ufficiale

La commedia romantica con Kate Hudson e Matthew McCounaghey avrà un sequel: Hollywood punta ancora sull’effetto nostalgia e riporta in vita un film cult

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Getty Images Kate Hudson e Matthew McCounaghey nei primi anni Duemila

A più di vent’anni di distanza, Andie Anderson e Benjamin Barry sono pronti a riprendere il loro complicatissimo gioco d’amore. Come farsi lasciare in 10 giorni, una delle commedie romantiche simbolo degli anni Duemila, avrà un sequel. Paramount Pictures ha avviato lo sviluppo del nuovo film e l’obiettivo è quello che i fan aspettavano da tempo: riportare insieme Kate Hudson e Matthew McConaughey nei ruoli che nel 2003 contribuirono a trasformarli in una delle coppie più amate della rom-com americana. Il progetto è ancora nelle sue primissime fasi ma l’Hudson è già coinvolta anche come produttrice attraverso la sua società Shiny Penny.

Arriva il sequel del film Come farsi lasciare in 10 giorni

A riportare per prima la notizia è stata Variety. Paramount Pictures ha dato il via allo sviluppo del sequel ed è attualmente alla ricerca dello sceneggiatore al quale affidare il nuovo capitolo. Proprio per questo motivo molte delle decisioni fondamentali, a cominciare dal casting definitivo, devono ancora essere prese.

L’obiettivo, però, appare chiaro: riunire Kate Hudson e Matthew McConaughey. L’attrice avrà anche un ruolo dietro le quinte come produttrice attraverso Shiny Penny, insieme a Stacey Sher, produttrice con un curriculum che comprende titoli come Pulp Fiction, Erin Brockovich, Gattaca, Vanilla Sky e Django Unchained.

La presenza della Hudson nella squadra produttiva rende inevitabilmente più concreta l’ipotesi di rivederla nei panni di Andie Anderson. Più prudente, almeno per il momento, il discorso su McConaughey: non esiste ancora un accordo ufficiale, ma l’intenzione sarebbe quella di riportare anche lui nel ruolo di Benjamin Barry.

Del resto, lo stesso attore ha recentemente definito Come farsi lasciare in 10 giorni un “punto di riferimento” nel mondo delle commedie romantiche. Un genere che ha segnato una parte importante della prima fase della sua carriera, prima della svolta verso ruoli drammatici culminata con l’Oscar come miglior attore per Dallas Buyers Club.

Perché Hollywood vuole riportare al cinema Andie e Benjamin

La decisione di proporre un sequel di Come farsi lasciare in 10 giorni non arriva per caso. Hollywood sta vivendo una nuova stagione dominata dalla nostalgia per la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Film, personaggi e franchise di quell’epoca sono tornati a rappresentare materiale prezioso per gli studios, che puntano su titoli già conosciuti da milioni di spettatori.

La moda Y2K, partita dall’abbigliamento e dalla musica, ha conquistato anche il cinema. Il risultato è una lunga serie di sequel, reboot e ritorni costruiti attorno a storie che hanno segnato l’immaginario di una generazione.

Dopo il recente Il Diavolo veste Prada 2 i titoli coinvolti in questa nuova ondata ci sono franchise come Scary Movie, mentre altri ritorni sono già programmati: Amori & Incantesimi 2 e, nel 2027, Shrek 5. Anche Netflix ha scelto di affidare a Greta Gerwig una nuova versione delle Cronache di Narnia.

In questo scenario, Come farsi lasciare in 10 giorni rappresenta quasi una scelta naturale. Il film diretto da Donald Petrie fu un successo commerciale: con un budget stimato intorno ai 50 milioni di dollari, arrivò a incassare quasi 180 milioni in tutto il mondo.

Ma è riuscito soprattutto a sopravvivere al tempo. La chimica tra Kate Hudson e McConaughey, le scene diventate cult e quel duello sentimentale costruito sulle bugie dei due protagonisti hanno trasformato il film in uno dei titoli più riconoscibili della stagione d’oro delle commedie romantiche.

Come è finito Come farsi lasciare in 10 giorni e la trama del sequel

Come farsi lasciare in 10 giorni ruotava intorno a due scommesse sentimentali destinate inevitabilmente a scontrarsi. Andie Anderson, giornalista interpretata da Kate Hudson, doveva realizzare un articolo sui comportamenti capaci di spingere un uomo a lasciare una donna nell’arco di appena dieci giorni.

Per riuscirci aveva scelto come inconsapevole cavia Benjamin Barry, affascinante pubblicitario interpretato da McConaughey. Quello che Andie non poteva sapere era che anche Benjamin aveva una missione: aveva scommesso di essere in grado di far innamorare qualsiasi donna di lui in dieci giorni.

Lei cercava disperatamente di farsi lasciare. Lui, altrettanto disperatamente, faceva di tutto per non lasciarla. Da questa collisione è venuta fuori una commedia fatta di equivoci, provocazioni e situazioni diventate negli anni parte dell’immaginario della commedia romantica.

Nel cast figuravano anche Kathryn Hahn, Adam Goldberg, Thomas Lennon, Michael Michele e Shalom Harlow. Al momento non è noto se qualcuno degli interpreti secondari possa tornare nel nuovo capitolo.

Ancora più misteriosa è la trama del sequel. Il progetto non ha infatti ancora uno sceneggiatore e non è stato anticipato in quale momento della vita ritroveremo Andie e Benjamin. La domanda più interessante riguarda proprio il destino della coppia: cosa è successo dopo quel finale? Sono rimasti insieme? Si sono sposati? Oppure il sequel li ritroverà nuovamente lontani e pronti a sfidarsi?

Prima bisognerà attendere la sceneggiatura e soprattutto gli accordi con i protagonisti.

Dove guardare Come farsi lasciare in 10 giorni in streaming

In attesa di saperne di più è possibile rivedere Come farsi lasciare in 10 giorni in streaming. Il film è disponibile su Paramount + ma anche su Prime Video e Youtube.