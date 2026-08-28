Due cuori in affitto, di cosa parla la serie e il ruolo speciale di Jacqueline Luna

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IPA Giacomo Gianniotti e Jacqueline Luna Di Giacomo protagonisti della serie "Due cuori in affitto"

Una casa da condividere, due persone che non potrebbero essere più diverse e quella vecchia, irresistibile regola delle commedie romantiche: mai dire mai quando si tratta di qualcuno che proprio non sopporti. Sono gli elementi da cui parte Due cuori in affitto, il bestseller di Felicia Kingsley che sta per diventare una serie Original Prime Video.

A dare un volto alla protagonista è Jacqueline Luna Di Giacomo, che per l’occasione si prepara a un ruolo particolarmente importante nel suo percorso da attrice. Al suo fianco, Giacomo Gianniotti, nei panni di Blake Avery, per una coppia che sulla carta ha già molto da raccontare.

La serie è tratta dal romanzo ma con qualche novità importante.

“Due cuori in affitto”, la trama

Summer ha 27 anni, vive in California e ha un sogno: diventare una sceneggiatrice. È organizzata, puntuale, precisa e, soprattutto, ama avere tutto sotto controllo. Blake, invece, è uno scrittore di bestseller di successo, vive a New York e sembra essere stato costruito esattamente per farle perdere la pazienza.

L’incontro tra i due comincia con un errore: Summer e Blake hanno affittato la stessa casa per le vacanze negli Hamptons. Nessuno dei due, però, è disposto a fare un passo indietro e rinunciare alla propria estate e decidono quindi di provare a condividere gli spazi.

Le loro abitudini sono agli antipodi e la convivenza diventa presto una sfida quotidiana. Summer si trova a fare i conti con il caos di Blake, mentre lui deve confrontarsi con una donna che sembra avere una risposta per ogni cosa. In mezzo a battibecchi e provocazioni, però, succede quello che nei romance conosciamo bene: più tempo trascorrono insieme, più diventa difficile ignorare l’attrazione.

È questa la storia da cui prende ispirazione la serie Prime Video, che però la porta in un contesto italiano. Nella nuova versione la protagonista si chiama Stella, mentre Blake conserva il suo nome. Lei è ancora un’aspirante sceneggiatrice, lui un affermato autore di bestseller, e i loro lavori hanno un impatto ben più importante sulla trama.

La convivenza, quindi, diventa ancora una volta il terreno perfetto per mettere alla prova due personalità molto diverse. E se il libro ha conquistato le lettrici proprio grazie alla tensione tra Summer e Blake, sarà interessante scoprire come questa dinamica verrà reinterpretata nella serie.

Jacqueline Luna è Stella: il ruolo speciale nella serie

Per Jacqueline Luna Di Giacomo la sfida è doppia. Da una parte c’è il peso di interpretare la protagonista di una storia che ha già una sua schiera di lettrici affezionate. Dall’altra, la possibilità di costruire una versione nuova di quel personaggio, pensata per il pubblico della serie.

Perché Jacqueline Luna non sarà Summer. Il suo personaggio si chiama Stella, una scelta che accompagna il trasferimento della storia dagli Stati Uniti all’Italia. Il personaggio mantiene però il cuore della protagonista del romanzo.

Chi ha letto Due cuori in affitto ritroverà quindi una storia familiare, ma dovrà anche fare i conti con una protagonista che sullo schermo avrà un’identità diversa.

Per l’attrice, inoltre, Due cuori in affitto rappresenta un momento importante. Dopo le precedenti esperienze nella recitazione, arriva infatti il primo ruolo da protagonista in una serie.

IPA

L’attrice ha studiato recitazione negli Stati Uniti e ha già lavorato davanti alla macchina da presa, tra cui la serie Never Too Late e nel film Io + Te. Ora si prepara a essere al centro di una produzione Prime Video in una storia che punta tutto sulle relazioni, sull’ambizione e, naturalmente, sull’amore.

Quando l’annuncio del ruolo è arrivato Jacqueline Luna ha raccontato sui social la felicità per quel sì tanto atteso al fianco di Giacomo Gianniotti, che sarà Blake Avery.

La regia è di Laura Chiossone, già regista di Non è un paese per single, altro romanzo di Felicia Kingsley arrivato su Prime Video. Le riprese sono previste per l’autunno 2026, mentre per la data di uscita bisognerà ancora aspettare.

Per ora, è assodato che Summer ha cambiato nome, ha attraversato l’oceano e ora parla italiano. E con Jacqueline Luna pronta a diventare Stella, la storia di quei due cuori che proprio non riescono a stare lontani potrebbe avere una nuova occasione per far battere quello delle lettrici.