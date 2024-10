Giacomo Gianniotti, chi è l’attore sex symbol di Inganno su Netflix

Fonte: Getty Images Giacomo Gianniotti

È stato Diabolik e il sensuale protagonista di Inganno. È nato a Roma, ma ha la cittadinanza canadese. Bilingue, ha preso parte a progetti sia italiani che statunitensi. Lo abbiamo visto anche in Grey’s Anatomy e ha all’attivo anche qualche lavoro come doppiatore. Ma chi è Giacomo Gianniotti? Cosa c’è da sapere su di lui?

Chi è Giacomo Gianniotti: età, origini, filmografia

In Inganno, la sexy serie thriller di Netflix, Giacomo Gianniotti interpreta Elia Marini, un ragazzo misterioso che cattura l’attenzione di una donna molto più grande di lui, che gestisce un lussuoso albergo. La passione irrefrenabile porta il volto e il fisico scolpito di Gianniotti.

Nato a Roma il 19 giugno 1989, si è trasferito da bambino a Toronto con la famiglia. Si è diplomato al Humber College’s Theatre Program ha studiato Recitazione al Norman Jewison’s Canadian Film Centre, di Toronto. Ha preso parte a spettacoli teatrali e diverse serie TV. Lo abbiamo visto in Beauty and the Beast, in Selfie, in Grey’s Anatomy, in Wild Cards. È subentrato a Luca Marinelli dal 2022 nei film dedicati a Diabolik.

In un’intervista del 2017 l’attore ha parlato della scoperta di Los Angeles: “Los Angeles è così bella. Non avrei mai immaginato di vivere qui. Sono venuto a Los Angeles nel corso degli anni per lavorare, ma non riesco davvero a immaginare di vivere qui. L’ho accettato davvero, dovevo farlo. Mi piace. Ho una buona rete di persone qui. È un ambiente molto creativo”. Su Shonda Rhimes ha detto: “È molto impegnata. Ma è presente a ciascuna delle nostre letture settimanali quando l’intero cast è riunito. […] Possiamo farle domande sui nostri personaggi, lei è di grande aiuto”.

Fonte: Ufficio Stampa Netflix

I suoi miti attoriali: Paul Newman e Robert Redford. “Quando li guardi sullo schermo è una vera e propria magia. Sono attori diversi, non lavorano allo stesso modo, ma entrambi ottengono lo stesso risultato usando una tecnica diversa”.

Giacomo Gianniotti: curiosità, vita privata, Instagram

Nel corso della stessa intervista Giacomo ha parlato del suo day off ideale: un giro nel canyon in moto e una sosta a Malibù. L’attore possiede una Harley Davidson.

Giacomo ha anche una passione per il buon cibo. Come ha raccontato a Issuu, ha nel cuore la cucina di sua nonna in Italia, ma il suo piatto preferito è il pesce fresco, che ha potuto apprezzare a Capri. Il suo ristorante preferito è ovviamente a Roma, a Trastevere. Lui non si dichiara un gran cuoco, ma gli piace organizzare cene e cucinare spaghetti e insalata per gli ospiti. Ama gli sport: la bicicletta, il trekking e la Formula 1 (tifa Ferrari).

Il suo cuore è super impegnato: si è sposato nel 2019 con Nichole Gustafson, make up artist di Hollywood, dopo un fidanzamento di circa due anni. I due hanno convolato in una zona cara a Giacomo, i Castelli Romani, a Villa Pocci.

Prima di Inganno, non aveva mai interpretato scene “così bollenti”: “Non avevo mai fatto scene di nudo prima e questa era una cosa che mi faceva paura ma allo stesso tempo mi attraeva” ha raccontato a Today. “Ovviamente non è che ero estremamente comodo o a mio agio, non avevo esperienza, anzi, Monica aveva molta più esperienza da questo punto di vista. […] Tra di noi, però, c’era una bella chimica e abbiamo lavorato molto su queste scene intime e spero che arrivino al pubblico”.

Su Instagram si trova sotto il nome @giacomo_gianniotti e il suo profilo conta 2,8 milioni di follower.