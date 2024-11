Anticipazioni Chi l’ha visto? del 6 novembre: gli sposi scomparsi e il giallo di Mara Favro

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Mercoledì 6 novembre 2024, torna il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. In prima serata, alle 21.20, il pubblico si ritroverà ancora una volta a seguire storie coinvolgenti, casi irrisolti e misteri che tengono l’Italia col fiato sospeso. Con la sua caratteristica empatia e attenzione verso le famiglie coinvolte, Federica si farà portavoce di appelli e richieste di aiuto, offrendo uno spazio che per molti rappresenta una speranza concreta.

A “Chi l’ha visto?” mistero di Pietro e Maria, gli sposi scomparsi

La puntata si aprirà con il caso recente di Pietro e Maria, una coppia di neo-sposi che ha scelto di allontanarsi improvvisamente a pochi giorni dal loro matrimonio. Il venerdì hanno pronunciato il fatidico “sì”, ma solo pochi giorni dopo, martedì, sono spariti, lasciando i figli piccoli alle cure dei nonni e senza dare alcuna notizia.

Le telecamere di Chi l’ha visto? erano pronte a documentare la tensione e l’angoscia delle famiglie coinvolte, e sono rimaste al loro fianco fino al momento del ricongiungimento. La coppia è tornata come se nulla fosse accaduto, dicendo solo di essersi recati a Milano per una breve vacanza. Tuttavia, molti elementi del loro racconto non convincono, e ora la Procura di Napoli Nord sta valutando se sia necessario intervenire per verificare la veridicità dei loro spostamenti e l’eventuale abbandono di minore.

Federica Sciarelli approfondirà questa vicenda che ha colpito non solo la piccola comunità di Frattamaggiore, ma anche il pubblico italiano, affrontando il mistero e cercando di far luce su quanto sia realmente accaduto.

Il caso di Mara Favro e le nuove piste

A seguire, l’attenzione si sposterà su un caso già noto ai telespettatori di Chi l’ha visto?: quello di Mara Favro, una donna di 51 anni scomparsa la notte tra il 7 e l’8 marzo 2024 a Susa. Dopo mesi di indagini senza risvolti, la famiglia e gli inquirenti continuano a cercare risposte. Mara era stata vista l’ultima volta nei pressi della pizzeria di Chiomonte, dove lavorava da poco, ma non aveva più fatto ritorno a casa.

Si è allontanata da sola quella sera per recuperare le chiavi che aveva dimenticato al lavoro, e da quel momento è come se fosse stata inghiottita dal nulla. La puntata del 6 novembre offrirà testimonianze inedite e nuovi sviluppi sulla possibile localizzazione del suo telefono, il quale sembra aver agganciato una cella vicino alla Dora.

Gli inquirenti hanno concentrato le loro ricerche proprio in quella zona, dove si spera possano trovare un indizio decisivo per la risoluzione del caso. Federica Sciarelli, con il suo tocco empatico, cercherà di restituire dignità e speranza alla famiglia Favro, sperando di fare chiarezza in una vicenda che appare sempre più complessa e dolorosa.

Riccardo Branchini: un’altra madre che chiede giustizia a “Chi l’ha visto?”

Infine, Chi l’ha visto? chiuderà la puntata con un appello straziante: il caso di Riccardo Branchini, un ragazzo di 19 anni di Acqualagna, scomparso lo scorso 13 ottobre dopo una cena con amici.

A preoccupare i familiari è la totale assenza di indizi: il giovane non ha lasciato alcuna traccia del suo passaggio e il suo cellulare risulta spento. La madre di Riccardo, Federica Pambianchi, è stata la prima a denunciare la scomparsa, mobilitando le autorità locali e rivolgendosi disperata al programma di Rai 3.

Il suo appello accorato per proseguire le ricerche diventerà uno dei momenti più intensi della serata, con la speranza che, anche grazie alla trasmissione, si possa aprire uno spiraglio su dove possa trovarsi il ragazzo.