Chi l’ha visto?, anticipazioni del 30 aprile: Liliana Resinovich e il mistero dell’uomo con la coppola

Federica Sciarelli

Chi l’ha visto? torna oggi con una nuova puntata: mercoledì 30 aprile va in onda Federica Sciarelli, che si concentra come di consueto sui casi di cronaca irrisolti. Stasera si torna a parlare del Caso di Liliana Resinovich, in particolare del mistero dell’uomo con la coppola prima del ritrovamento. Ad oggi Sebastiano Visintin risulta indagato per omicidio. Ecco i casi che saranno affrontati nel corso della puntata di stasera.

Chi l’ha visto?, il Caso di Liliana Resinovich

Chi l’ha visto? torna ad affrontare il Caso di Liliana Resinovich, per risolvere il mistero della sua morte: il marito Sebastiano Visintin è indagato per omicidio e ha ampliato il pool di consulenti con altri due esperti. Cattaneo non esclude il suicidio, ma sostiene la tesi dell’omicidio. Il programma si concentra su una domanda: “Chi è l’uomo con la coppola che viene visto al parco dell’ex ospedale psichiatrico prima del ritrovamento?”, stasera Chi l’ha visto? torna dunque con video e testimonianze inedite.

Federica Sciarelli, nello studio di Chi l’ha visto?, ha più volte affrontato il Caso Resinovich: troppi misteri ancora oggi avvolgono la sua morte. Nella puntata del 16 aprile, il programma aveva cercato di fare luce sul mistero dei coltelli ben visibili nell’auto di Liliana, un fatto ritenuto sospetto anche dal fratello, considerando che quell’auto non è più in uso. Inoltre nel corso della puntata era intervenuta l’albergatrice dell’hotel in cui Liliana e il marito Sebastiano andavano spesso: “Lei mi aveva detto di non sopportarlo più”.

Gli altri casi

Tra gli altri casi affrontati nel corso della puntata di stasera 30 aprile a Chi l’ha visto? c’è la storia di Gina Monaco, scomparsa il 6 aprile da Ceglie Messapica. Un vero e proprio giallo: Gina (che si chiama Maria Luigia), di 60 anni, è sparita dopo aver salutato il marito, che era insieme a un operaio della ditta di marmi. A riprenderla per l’ultima volta è stata una delle telecamere presenti nella marmeria in contrada Moretto: aveva in mano un sacchetto dell’immondizia, ma la donna non è mai tornata indietro. Osservando le ultime immagini, la signora aveva il passo svelto, quasi correva. “Dove sta andando? Che cosa sta succedendo?”, queste sono le domande su cui prova a fare luce il programma.

Infine, tra i casi che verranno affrontati stasera c’è anche quello del giovane con la Bibbia tatuata sul petto: la fine di Daniele poteva essere evitata? Il programma prova a ricostruire ancora una volta gli ultimi spostamenti di Daniele. Come sempre, Chi l’ha visto? tratterà i casi delle persone scomparse, soprattutto per evitare che vengano etichettate come “scomparse volontarie”: una denuncia che porta avanti da tempo, anche e soprattutto per evitare di rallentare le ricerche.

Dove vedere Chi l’ha visto? e a che ora inizia

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda stasera 30 aprile in prima serata su Rai3 a partire dalle ore 21,20, dopo la puntata di Un posto al sole. Chi l’ha visto? è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in streaming quanto on demand: al termine, è infatti disponibile la puntata, per chiunque desideri recuperarla nei prossimi giorni.