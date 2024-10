Anticipazioni Chi l’ha visto? del 2 ottobre: le novità sul caso Amedeo Matacena

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Torna puntuale l’appuntamento con Chi l’ha visto?: nella puntata in onda il 2 ottobre alle 21.20 su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli, si parlerà di alcuni dei casi di cronaca che hanno appassionato i telespettatori, pronti a scoprire le verità nascoste dietro molte delle vicende ancora irrisolte.

Si tornerà a parlare della morte misteriosa di Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia, senza dimenticare la tragedia che ha coinvolto Maria Campai e nuove segnalazioni riguardanti persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? anticipazioni: i casi del 2 ottobre

Federica Sciarelli torna con una nuova puntata di Chi l’ha visto? per parlare dei nuovi sviluppi sui casi dell’ex parlamentare Amedeo Matacena, l’ex deputato di Forza Italia deceduto a Dubai il 16 settembre 2022 mentre era latitante.

Noto per la sua fuga dalla giustizia italiana a causa di condanne legate a vicende di corruzione, il politico è stato sepolto dietro una lapide anonima in una cappella appartenente alla famiglia di Alessandra Canale, ex compagna e madre di suo figlio. La Procura di Reggio Calabria ha recentemente ordinato la riesumazione del suo corpo, insieme a quello della madre, Raffaella De Carolis, deceduta pochi mesi prima, nel giugno dello stesso anno, per nuove indagini sulle cause ufficiali del decesso di Matacena, attribuito a un infarto.

Nel frattempo il programma di Federica Sciarelli ha rintracciato il falsario che avrebbe creato il certificato di matrimonio tra Maria Pia Tropepi, l’ultima moglie del politico, e Amedeo Matacena. Secondo quanto scoperto dallo staff della trasmissione il documento è stato prodotto per una somma di 12 mila euro e la sua autenticità sarebbe ora messa in discussione.

L’avvocato Attilio Perrelli, legale della Tropepi, che è ora indagata per l’omicidio del marito, ha dichiarato che il rito religioso tra i due è stato officiato regolarmente da un imam keniota, e l’atto è stato registrato in Kenya, motivo per cui il certificato reca l’intestazione “Republic of Kenya”.

Il caso Maria Campai

Al centro della puntata del 2 ottobre anche il caso di Maria Campai, la donna di 42 anni scomparsa e trovata morta a Viadana, Mantova. Solo qualche tempo fa la sorella aveva fatto un appello a Chi l’ha visto? per ritrovarla, ma la donna è stata trovata uccisa da un diciassettenne.

Un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica per la sua efferatezza e su cui si continua a indagare: proseguono infatti le ricerche del telefono di Maria Campai, che si sospetta sia stato fatto sparire proprio dal ragazzo. Sorgono infatti molti dubbi sull’ultimo messaggio ricevuto dalla sorella della donna, che suppone che sia stato proprio l’assassino a inviare.

Infine il programma presenterà la storia di un giovane che, dopo essere andato a trovare il padre in ospedale, è scomparso portando con sé il bancomat del genitore e le ceneri della madre. L’uomo, ricoverato, ha lanciato un accorato appello: “Torna, dammi almeno le ceneri, dei soldi non mi importa nulla”.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata di Chi l’ha visto? viene trasmessa su Rai 3 dalle 21.20 del 2 ottobre e in contemporanea sul canale dedicato RaiPlay. Il programma vive anche sui social tramite l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti di un foltissimo pubblico di appassionati.