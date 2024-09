Fonte: IPA Federica Sciarelli

Federica Sciarelli ha condotto un’altra puntata di Chi l’ha visto?, nella prima serata del 25 settembre 2024 di Rai Tre. Ancora una volta, quindi, la conduttrice televisiva ha raccontato ai telespettatori della rete pubblica diversi casi di persone scomparse, provando ad aiutarne, così, le ricerche.

La puntata ha affrontato anche un caso piuttosto importante, con dei risvolti a livello internazionale, ma, stavolta, non si trattava di una scomparsa ma di un’indagine per omicidio: il caso Matacena, arrivato nei tavoli della Procura di Reggio Calabria.

Caso Matacena, le dichiarazioni dell’ex marito di Maria Pia Tropepi

Anche il caso di Amedeo Matacena è stato protagonista dell’ultima puntata di Chi l’ha visto?, andata in onda mercoledì 25 settembre 2024. La morte dell’imprenditore italiano, da anni fuggito a Dubai per sfuggire a una condanna, infatti, è al centro di un giallo, sui cui la Procura di Reggio Calabria ha deciso di indagare. Il manager è morto, negli Emirati Arabi, il 16 settembre 2022, il giorno dopo aver compiuto 59 anni. Pochi mesi prima si era spenta anche sua madre Raffaella De Carolis, che viveva, nel paese straniero, con lui e sua moglie Maria Pia Tropepi.

Quest’ultima è indagata per la morte di entrambi i congiunti, tra le altre cose, anche perché è stata citata nel testamento del marito come sua unica erede. Tanti i dubbi della Procura, anche sulle nozze del famoso imprenditore, che sarebbero avvenute negli Emirati Arabi, ma certificate da un documento proveniente dal Kenya.

Raggiunta telefonicamente da una giornalista della trasmissione televisiva, Maria Pia Tropepi ha affermato di aver accolto le indagini sul suo conto con molto stupore, ribadendo la morte naturale sia del marito, che della suocera. In seguito, però, è intervenuto in trasmissione anche Giovanni Gangemi, precedente marito della donna, che ha svelato un particolare sul loro rapporto: “La signora non mi concedeva il divorzio”. Commentando le seconde nozze della moglie con Matacena, il ballerino ha aggiunto: “Se uno non divorzia legalmente con una persona, non si può risposare”.

Emergenza Biagio e Domenico

La puntata del 25 settembre 2024 di Chi l’ha visto? si è aperta, però, con un’emergenza: la scomparsa di due giovani di 14 e 16 anni da Casoria, Biagio e Domenico. I due vivevano in comunità e dovevano essere, presto, trasferiti in una nuova struttura, quando hanno avuto una discussione con un operatore del centro e hanno deciso di scappare via, senza documenti, né soldi.

Molto preoccupato il parroco del paese, che ha fatto un appello a Biagio e Domenico per convincerli a tornare sui loro passi: “Dirgli, prima di tutto questo, perché probabilmente per fare questo gesto si saranno sentiti traditi… Fare questo gesto non risolve nulla… Vi chiediamo di darci fiducia, perché sicuramente tante cose si possono sistemare”. Il prelato ha aggiunto che, girando da soli, i rischi a cui si stanno sottoponendo sono ancora più gravi.

La scomparsa è avvenuta mercoledì 18 settembre alle 16.30, ma un pasticcere li a visti in paese fino alle 18.30. Durante la messa in onda della trasmissione televisiva, sono arrivate diverse segnalazioni sui due ragazzi, una delle quali segnalava la loro presenza ad Afragola.

Claudio in ospedale, il figlio scompare

Molto particolare anche la storia di Claudio, ricoverato in ospedale per un malore, che si è visto sottrarre dal figlio l’auto e il bancomat, proprio mentre si trovava sotto cura, come raccontato dalla sorella Maria Rosaria, che ha chiamato la trasmissione televisiva proprio per provare a fermare la fuga del nipote, che non risulta tra le persone scomparse: “Sappiamo che è vivo, non si è ammazzato”.

Il giovane avrebbe già speso 1700 euro, l’importo della pensione di luglio e agosto: “Non ha più niente mio fratello in banca”, ma avrebbe portato con sé anche le ceneri della prima moglie di Claudio, che è intervenuto in puntata, direttamente dal suo lettino di ospedale, attraverso una video chiamata.