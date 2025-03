Chi l’ha visto?, anticipazioni del 19 marzo: il caso di Andrea Prospero

Fonte: IPA Federica Sciarelli conduce "Chi l'ha visto?"

Stasera, 19 marzo, torna un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che punta a discutere e comprendere i risvolti di casi di cronaca irrisolti: tra le storie di questa sera, oltre agli appelli e le richieste di aiuto, quella di Andrea Prospero, ragazzo trovato senza vita a Perugia.

Ancora da chiarire, poi, alcuni dettagli rispetto ai casi di Piera Paganelli e Liliana Resinovich. Ecco cosa vedremo.

Anticipazioni “Chi l’ha visto?”, il caso di Andrea Prospero

Tra i casi più difficili affrontati da Federica Sciarelli nella puntata del 19 marzo, quello di Andrea Prospero, studente di informatica a Perugia trovato senza vita nella sua stanza in affitto il 29 gennaio scorso.

Secondo le indagini e le analisi tossicologiche, il giovane sarebbe morto a causa dell’ingerimento di un mix di farmaci, benzodiazepine e ossicodone. Una pista che ha portato le forze dell’ordine all’ipotesi che Andrea si sia tolto la vita e all’arresto di un ragazzo di 18 della provincia di Roma, accusato di istigazione al suicidio.

Secondo le indagini, i due ragazzi parlavano tramite chat da circa due anni e Andrea Prospero si era confidato con l’amico riguardo a “particolari della sua vita e il suo disagio esistenziale”.

In studio, Federica Sciarelli proverà a fare maggiore chiarezza sul caso, concentrandosi sulle dinamiche dei social e della rete che, oggi, possono spesso svilupparsi producendo storie pericolose e fini dolorose.

Gli altri casi della serata

La puntata torna anche su due casi di grande interesse. Federica Sciarelli riprende il caso della morte di Liliana Resinovich, uccisa il giorno stesso in cui è scomparsa.

Ancora difficile determinare chi possa aver deciso di toglierle la vita: Il marito Sebastiano Visintin e l’amico Claudio Sterpin lanciano sospetti l’uno contro l’altro, mentre il fratello, chiede, ancora una volta, che si riesca a fare luce sulla verità del fatto.

Infine, si torna sul caso di Pierina Paganelli: Louis Dassilva smentisce la nuova versione di Manuela Bianchi e ripete di non essere mai andato in garage la mattina del ritrovamento della donna, ma di essere sceso solo dopo la chiamata di Manuela.

I suoi avvocati, considerando i risultati negativi dei filmati della telecamera della farmacia e del DNA ritrovato sui reperti, chiedono la sua scarcerazione. Ancora grosse difficoltà nel fare chiarezza sulla vicenda anche per via di un nuovo, tragico capitolo: il ritrovamento in un fossato, privo di sensi, del marito di Manuela, che era uscito in bicicletta per andare al lavoro.

Nel corso della puntata non mancheranno, poi, le telefonate e le richieste di aiuto che da sempre contraddistinguono la trasmissione: un modo per dare voce a storie complicate che necessitano supporto e massima attenzione.

Quando e dove vedere “Chi l’ha visto”

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda su Rai3 il 19 marzo a partire dalle 21,20. La trasmissione va in onda in contemporanea anche su RaiPlay, piattaforma su cui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive anche sui social tramite i commenti che ogni settimana vengono raccolti dall’hashtag ufficiale.