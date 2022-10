“Che tempo che fa”, 20 anni, Fazio: “Totti? Preferirei non intervistarlo”

Fonte: IPA Fabio Fazio, "Che tempo che fa" compie vent'anni

Che tempo che fa è uno dei programmi di punta della Rai, che è associato – ovviamente – al volto di Fabio Fazio e in parte di Luciana Littizzetto. Milioni di spettatori, share imponente, serate con ospiti importanti: il conduttore Fazio si è raccontato in una lunga intervista, dove ha affrontato diversi argomenti – anche legati alla sua vita privata – ammettendo che non intervisterebbe mai Francesco Totti.

Fabio Fazio, il successo di Che tempo che fa

Che tempo che fa ha compiuto ben vent’anni, un tempo lunghissimo per un programma che non ha mai risentito di cali di ascolti particolarmente difficili. La carriera di Fabio Fazio è legata a quel 13 settembre 2003: da allora, sono stati tantissimi i personaggi famosi passati per il suo studio (e non), come Barack Obama, la Regina Rania di Giordania, e persino Papa Francesco, tra le interviste più seguite di sempre.

L’intervista a Oggi ci restituisce il ritratto di un Fabio Fazio che non ha paura né del domani né del cambiamento. “Non ho più l’ansia del domani. C’è questa stagione, poi finisce il contratto, vedremo”. E se anche Che tempo che fa dovesse chiudere, nessun timore: “Cosa mi piacerebbe fare? Niente. Vivere“. Coraggioso nelle sue parole, è ormai al massimo del suo successo, avendo collezionato interviste di un certo livello. Ma ce n’è una che non farebbe mai.

Perché Fabio Fazio non intervisterebbe mai Francesco Totti

Sono tantissimi i personaggi legati al mondo dello spettacolo che sono intervenuti sull’evento dell’estate: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E naturalmente non poteva mancare anche il parere di Fazio, con una piccola confessione, anzi: una sorta di “veto”. Perché un’intervista proprio sul lato umano non vorrebbe farla. “Cosa chiederei a Francesco Totti? Sarei in difficoltà. Non trovo giusto scavare nel privato delle persone per avere un titolo sul giornale. Sinceramente preferirei non farla, quest’intervista”.

La volta in cui è stato “cacciato” dalla Rai

Nelle parole di Fabio Fazio non c’è mai nessun pentimento. Non c’è nemmeno per quella famosa intervista a Macron all’Eliseo, per cui pagò lo scotto, “trasferendosi” da Rai 1 a Rai 3. “Pareva che avessi parlato con un nemico del popolo. Credo che quell’incontro mi sia costato la fine della permanenza su Rai 1“. Ciononostante, è sempre stato orgoglioso delle sue mosse, delle sue interviste, del suo vissuto. E di dove tutto ciò lo ha condotto, alla fine.

La vita privata di Fabio Fazio

C’è stato spazio anche per parlare della vita privata, della famiglia, dei suoi figli. Le abitudini familiari, che vanno ben oltre l’uomo della televisione, che tutti noi conosciamo (o almeno crediamo di conoscere). “Sono molto papà. La loro esistenza è la ragiona della mia”, ha confidato, mostrando tutto il suo lato sentimentale. Ma ognuno di loro vive lontano dalla TV, perché quello è il mondo del conduttore, e non dei figli. “La mia vita, non la loro“. E ha aggiunto che si “regala” un giorno a settimana da vivere con il figlio che ama le moto. “Abbiamo un appuntamento solo nostro: un giorno alla settimana lo porto in un circuito che c’è sopra Genova”.