C’è posta per te, il gesto di Michele Morrone: “Anche io ho perso il papà da piccolo”

“Questa è la storia di un regalo”. E i fan di lunga data di C’è posta per te sanno molto bene che questa frase di Maria De Filippi è il preludio delle lacrime che scenderanno sul nostro volto. La puntata dell’8 marzo 2025 di C’è posta per te è iniziata con un regalo fatto da mamma Monica alla figlia Pia: in studio, con lei, c’è stato l’attore Michele Morrone.

C’è posta per te, la storia di Monica e Pia

La storia di Monica e Pia è la stessa di tante famiglie che sono state spezzate dal male improvviso. Monica è una giovane mamma che è rimasta vedova da poco, nel 2024. A C’è posta per te, Maria De Filippi ha raccontato il momento difficile che hanno attraversato queste due donne fortissime. Il periodo della chemioterapia è stato segnato dalle lacrime di Monica, soprattutto di fronte a una tac di controllo, in cui i medici dicono che non c’è più nulla da fare: in quel momento, Monica diventa la “figlia della figlia”.

“Mollo tutto, e lei prende le redini di tutto. Lei si scrive su un’agendina i risultati di tutte le tac, i centimetri della massa, il tipo di chemio che papà stava facendo e inizia a smanettare su internet e trova i medici che si stanno occupando di quel tipo di tumore. Milano, Padova, Torino, Siena, Roma. Ma la risposta è sempre la stessa. Anche di fronte a quello è stata fortissima, mio marito non sapeva come stavano le cose e mia figlia riusciva a stare con lui, a ridere e scherzare, a giocare. Cercava di farlo stare meglio possibile. Da quando mio marito non c’è più, i rapporti tra me e lei sono totalmente cambiati. Io non sono più la stessa, non riesco più a ridere, a scherzare. L’unica cosa che riesco a fare è andare al cimitero con lei o parlare con mio marito”. A C’è posta per te, cerca di ritornare a essere la mamma di prima: ecco perché ha invitato Michele Morrone, attore molto amato negli ultimi anni, per fare una sorpresa alla figlia.

Il ballo con Michele Morrone

Michele Morrone è entrato in studio con una rosa per Pia: “Questa è per te”, ha detto. “Mi batte il cuore. Sono felicissimo di conoscerti e ringrazio Maria per avermi invitato questa sera per conoscere questa ragazza. Hai una mamma bellissima. Mi hanno raccontato la tua storia, anche io ho perso il papà quando ero molto piccolo, avevo 12 anni. Non avevo la razionalità per capire il problema, la perdita di un genitore. Però sono sicuro che se io all’epoca avessi avuto 21 anni, non sarei stato così forte. Ti faccio i complimenti per quello che hai fatto. Ci tengo anche a dirti: oggigiorno si pensa che i giovani non abbiano voglia di fare nulla, bè, qui devo dissentire. Di fronte a noi, abbiamo l’esempio che non è vero”.

Morrone ha poi ballato in studio con la ragazza: un piccolo ma grande gesto per renderla felice. “Ti ho portato due pensierini: il primo è un libro, che è con me da anni, il Dracula di Bram Stoker al quale sono molto legato. Ha fatto crescere in me la passione per il cinema, e c’è una piccola dedica dentro. Tu non hai bisogno di fortuna, sei brava, e poi, però, c’è un altro regalo: è giusto che una giovane donna come te, meravigliosa, possa avere un aiuto per gli studi”. Alla fine, mamma Monica ha chiesto alla figlia di iniziare a “vivere a colori come papà“. Di inseguire i suoi sogni, con il suo papà sempre nel cuore, ma con la spinta a coltivare il futuro.