Carlo Conti: “Ti voglio l’anno prossimo con me a Sanremo”. La gag con Emanuela Fanelli

Fonte: IPA Carlo Conti

“Ti voglio l’anno prossimo con me a Sanremo”: queste sono le parole di Carlo Conti a Emanuela Fanelli durante una gag a Splendida Cornice. E anche se la macchina del Festival si è – almeno per il momento – messa in pausa, vista la finale dell’edizione, Conti ha già un’idea su chi potrebbe affiancarlo l’anno prossimo sul palco dell’Ariston. Un nome fortissimo, un’attrice di grande talento, una comicità unica: Emanuela Fanelli.

Carlo Conti ed Emanuela Fanelli, la gag a Splendida Cornice

Geppi Cucciari è tornata in onda con Splendida Cornice dopo la partecipazione in veste di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025. E poteva forse mancare Carlo Conti all’appello? No di certo. Il conduttore e direttore artistico è stato intervistato in collegamento da casa, parlando dell’edizione appena conclusa. “Non ci sono stati momenti duri in questo Festival, a parte il momento in cui è stata svelata la classifica e c’è stata qualche sorpresa”. Ricordiamo tutti, del resto, i fischi sul palco dell’Ariston per il sesto posto di Giorgia (anche se molti sono rimasti contrariati dal posizionamento di Achille Lauro con Incoscienti Giovani).

E, tra una domanda e l’altra, Emanuela Fanelli, che è stata ospite insieme al cast di FolleMente, per presentare il film di Paolo Genovese, ha chiesto: “Una domanda che si è posta tutta l’Italia, quindi io mi faccio mera portatrice. Perché hai chiamato Geppi e non me. C’è stato un applauso, comunque”, una piccola gag che, tuttavia, ha praticamente trasformato questo momento televisivo in un colloquio di lavoro. “Perché con me ti voglio il prossimo anno”. Come ha fatto notare Geppi, “era una gag ma ha trovato un lavoro”.

Sanremo 2026, tra ipotesi e scenari

Naturalmente è ancora presto per parlare di Sanremo 2026, visto che la finale si è tenuta il 15 febbraio: non è trascorsa ancora una settimana da quando Olly ha trionfato alla kermesse. Non fervono i preparativi, ma sono tanti gli interrogativi: sappiamo che sarà ancora una volta Carlo Conti il conduttore e direttore artistico, e che nei suoi piani c’è la volontà di finire addirittura prima. Proprio così: “Sembrava che la più grande preoccupazione fosse quella di non andare a letto tardi, poi è stato detto che correvo troppo, non si può fare contenti tutti. Ma questo è il mio ritmo. In ogni programma prime time, a parte Sanremo, non finisco mai dopo la mezzanotte, non rincorro lo share”.

E su chi potremo vedere sul palco dell’Ariston è ancora presto per discuterne: “Sì, ma adesso non mi chiedere chi ci sarà in gara, i brani li ascolto da giugno”. Chissà, magari potremo vedere proprio Emanuela Fanelli alla co-conduzione per una serata. Per Conti, tuttavia, questo Sanremo è stato un successo: “La cosa bella è stata quando all’Ariston gli spettatori hanno cantato: ‘Uno di noi, Carlo, uno di noi’. Probabilmente si sono riconosciuti in una normalità tipica della mia storia umana e professionale. Sanremo è soprattutto una gara di canzoni e spero di averla fatta bene e di averla resa piacevole”. Per i preparativi ci vuole tempo, ma intanto non possiamo che sognare