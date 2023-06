Briatore, polemica per le dichiarazioni a “Cartabianca”. Berlinguer prepara l’addio

Fonte: IPA Flavio Briatore e Bianca Berlinguer

Infuria la polemica su Flavio Briatore. Il motivo? Le dichiarazioni rese su Rai3, a Cartabianca, sui lavori manuali e sulla scelta di molti giovani di proseguire con gli studi universitari. Non una novità, per lui, che ha più volte detto la sua su quest’argomento. Stavolta, però, l’ospitata in tv ha amplificato la portata delle sue parole che hanno scatenato un vero e proprio putiferio. Intanto, Bianca Berlinguer starebbe pensando di lasciare la Rai e seguire le orme di Fabio Fazio, che ha detto addio al servizio pubblico dopo 39 anni di trasmissioni.

Briatore, le parole che proprio non sono piaciute

Ospite a Cartabianca del 27 giugno, Flavio Briatore si è lasciato andare a qualche rivelazione di troppo che non è stata accolta in maniera positiva dal pubblico – soprattutto quello dei social – scagliatosi duramente contro l’imprenditore, che ha detto: “Sono stato da un falegname la settimana scorsa. Tutti i falegnami nell’officina, nello studio, avevano più di 50 anni. Perché non avendo delle aziende che possono sopravvivere da sole, ai figli gli fanno fare altre cose. Li mandano a scuola, all’università. Noi ci ritroveremo tra 20 anni senza falegnami, muratori, gente che fa i controsoffitti”.

La replica di Bianca Berlinguer non si è fatta attendere e, ovviamente, ribalta il suo punto di vista: “Ma perché il figlio di un muratore deve essere costretto a fare il lavoro del padre? È un ragionamento che non comprendo“. Lui però è ancora convinto del suo pensiero: “Se le piccole imprese funzionano il figlio è invogliato a continuare l’impresa del padre. Se queste imprese non funzionano, devono fare altri lavori”, ha concluso Flavio Briatore.

L’imprenditore è padre di un ragazzo, Nathan Falco, avuto dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci. Ha anche un’altra figlia da Heidi Klum, Leni Klum, che però non ha riconosciuto. In più di un’occasione, aveva dichiarato di voler lasciare libero suo figlio di scegliere la strada più giusta da percorrere. Sulla scuola aveva invece detto: “Il Governo deve investire sulla scuola. La scuola deve prepararli per il futuro, iniziando dalle lingue, e su quello in Italia siamo molto scarsi. Poi passando dalle nuove tecnologie. La scuola deve prima preparare i professori per questo. Bisogna partire dalla scuola, e prima della scuola partire dagli insegnanti”.

Bianca Berlinguer verso l’addio alla Rai

Nessuna certezza all’orizzonte, dato che il suo programma è vicino alla riconferma, ma pare proprio che Bianca Berlinguer sia pronta a lasciare la Rai e seguire così le orme di Fabio Fazio, che si sposta sul Nove. La giornalista sarebbe infatti pronta all’addio nel caso in cui il suo programma non venisse tutelato come merita, un po’ come fece Sigfrido Ranucci per il suo Report, il cui appello era però rimasto inascoltato.

Difficile ipotizzare un cambio di rotta adesso che i palinsesti stanno per essere annunciati, ma è plausibile che la collocazione di Cartabianca al martedì, contro Francesca Fagnani su Rai2, abbia fatto impensierire Bianca Berlinguer. I due programmi, molto seguiti, sono infatti rivolti a un pubblico interessato all’attualità. Non è quindi escluso che possano cannibalizzarsi l’uno con l’altro, eventualità che – chiaramente – entrambe vorrebbero evitare.