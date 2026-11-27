Steffy è determinata a riprendersi l'azienda e inizia a mettere in atto il suo piano: trama di "Beautiful" del 30 novembre

Ufficio Stampa Mediaset Steffy e Finn in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13:50 e le 14 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 30 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 30 novembre 2026

Alla Forrester Creations, la frattura tra la famiglia Forrester e la nuova gestione di Hope e Carter diventa sempre più profonda. Ridge, Eric, Taylor e Steffy non riescono ad accettare il tradimento di Carter e accusano Hope di averlo manipolato, spingendolo a prendere il controllo dell’azienda. Steffy, determinata a riconquistare ciò che considera l’eredità della sua famiglia, annuncia di avere un piano per far cadere i due e tornare alla guida della Forrester Creations.

Nel frattempo, Carter e Hope lavorano al lancio della nuova linea di profumi dell’azienda. L’arrivo inatteso della celebre profumiera francese Daphne Rose sconvolge i loro piani. Daphne presenta loro una fragranza esclusiva chiamata “Forrester” e lascia intendere di essere disposta a collaborare con loro. Hope e Carter sono entusiasti.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 29 al 5 novembre.