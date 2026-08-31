Beautiful, le anticipazioni dell’1 settembre 2026: il piano per salvare la Forrester

Ufficio stampa Mediaset Ridge e Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Carter ha un piano per salvare l’azienda, ma solo Ridge sembra apprezzarlo. Ecco le anticipazioni di martedì 1 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 1 settembre 2026

Brooke sorprende Carter e Hope nell’ufficio degli stilisti mentre si stanno baciando appassionatamente e semisvestiti. Sotto shock, chiede spiegazioni: i due ammettono di provare una forte attrazione reciproca, ma Hope implora la madre di non dir nulla, soprattutto a Ridge, e chiede tempo per capire come evolvere senza attirare pettegolezzi. Brooke chiede a Carter chiarimenti sul suo rapporto con Katie; Carter assicura di essere ormai solo amico di Katie e quindi libero.

Parallelamente, nella riunione aziendale Carter espone il suo piano per espandere il marchio oltre la moda, entrando nei cosmetici, profumi, accessori e altri beni di lusso, con l’obiettivo di creare un grande conglomerato internazionale. Ridge, Steffy ed Eric ascoltano interessati ma anche preoccupati: vengono sottolineati i rischi economici e la possibile perdita dell’identità del marchio. Ridge però ammette che, sul piano economico, l’operazione potrebbe rivelarsi interessante.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 30 agosto al 5 settembre 2026.