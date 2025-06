Barbara D’Urso, la scelta (definitiva) della Rai sul ritorno in tv

Fonte: IPA Barbara D'Urso

“Quando ho lasciato la tv, sono spariti tutti”. Sono queste le parole di Barbara D’Urso, affidate a 7, dopo un lungo silenzio. Ma soprattutto un’assenza che si fa sentire e per cui gli spettatori chiedono a gran voce un ritorno in televisione, lì dove la conduttrice non solo ha sempre dimostrato di dare il massimo, ma ha dato tutto, ogni cosa. Ed è forse per questo che è stata definita come una “grandissima professionista” da Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai.

Barbara D’Urso in Rai dopo Mediaset: le parole di Angelo Mellone

Luglio 2023. Una data che Barbara D’Urso, così come i suoi affezionati spettatori, non possono dimenticare: l’annuncio di Mediaset, la decisione di interrompere un rapporto lavorativo che andava avanti da anni e che si era intensificato sempre di più. La D’Urso andava in onda ogni giorno, una vera e propria “macchina da guerra televisiva”. Poi, però, in un giorno, tutto sfuma, come un sogno (o, meglio, un incubo): Pomeriggio Cinque viene affidato a Myrta Merlino, e la D’Urso scivola in secondo piano. Attiva sui social, ad oggi è tornata in televisione come ospite in alcuni programmi, come Domenica In e Ballando con le Stelle.

Ma la D’Urso non è un’ospite, è una conduttrice con una lunghissima carriera alle spalle, e così la domanda è sempre la stessa: quando tornerà in televisione? Una domanda che però non trova risposta: indiscrezioni, voci, rumor. E ancora una volta c’è una brusca frenata, dopo la speranza, magari, di rivederla in Rai. A TvTalk, è Angelo Mellone a fare chiarezza: “È una grandissima professionista, però la Rai ha i suoi, quindi almeno nella fascia del Daytime abbiamo al momento, diciamo, cioè, che abbiamo tendenzialmente confermato tutto l’impianto. Però mai dire mai, nel senso che… per ora siamo al completo“.

Il ritorno in televisione non dipende dalla D’Urso

Solo poche settimane fa si era accesa una piccola speranza, ma il sogno è sfumato nel giro di poche ore. Ancora una volta, non ci sono accordi per traghettare la D’Urso in Rai. Si parla addirittura di “ostacoli insormontabili”, e poi c’è il presunto blocco Berlusconi. Sulla sua lunga assenza in tv, la D’Urso si è limitata a replicare con: “Non è stata una mia scelta, ma ho deciso di non parlarne. Per ora”.

A 7, il magazine del Corriere, ha raccontato gli ultimi anni: “Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti. Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore. Altri sarebbero andati in qualche meta paradisiaca, Bali, Honolulu. Mi sono presa in affitto un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio”. Oggi ha fondato una società di eventi con un’amica, è tornata a teatro, alla recitazione, ma ha anche riscoperto la danza classica. Così ha attraversato il dolore e riempito il vuoto, ma la domanda resta: quando tornerà la D’Urso, grandissima professionista come detto da Mellone, nel posto che le spetta, ovvero in tv e alla conduzione?