Ballando con le stelle, Monica Bellucci ballerina per una notte in semifinale

Monica Bellucci, l’antidiva (e mamma apprensiva) che non ha paura delle rughe

Ballando con le stelle è arrivato agli sgoccioli, la competizione è entrata nel vivo e sabato 11 dicembre si prospetta una semifinale dal ritmo serrato. Forse anche per questo Milly Carlucci ha deciso di giocarsi un asso e di invitare una star d’eccezione come ballerina per una notte.

Parliamo di Monica Bellucci, che è stata chiamata dalla padrona di casa per danzare con uno dei maestri e conquistare il pubblico di Rai Uno con il suo charme e la sua eleganza, specie in una serata che si preannuncia complicata per gli ascolti, visto che dall’altra parte – su Canale 5 – ci sarà la seconda puntata di Uà – Uomo di varie età, lo show di Claudio Baglioni.

C’è da dire che Milly ha già conquistato il primato dell’audience lo scorso sabato, quando il programma del cantautore romano faceva il suo debutto, ma la sfida è ancora aperta e dunque ogni mossa è fondamentale.

Monica Bellucci a Ballando, cosa succederà

Nella semifinale di sabato 11 dicembre dunque vedremo esibirsi Monica Bellucci come ballerina per una notte e siamo certe che lascerà tutti senza fiato. È stata la stessa Milly Carlucci a confermare l’indiscrezione che già circolava da qualche ora: la conduttrice ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui annuncia la presenza dell’attrice con molta enfasi.

“Ho una notizia che mi riempie di emozione ed è l’annuncio della ballerina per una notte di questa seconda finale di Ballando con le stelle: Monica Bellucci. È un nome che mi fa sognare perché è una delle donne più carismatiche, più belle, più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni. E ho l’orgoglio di vedere un’attrice italiana che è riuscita a fare successo in tutto il mondo sul nostro palco”.

Ballando con le stelle, cosa ci aspetta per la semifinale

Nel corso della serata, poi, ci sarà il ripescaggio di una delle coppie eliminate nelle scorse settimane e assisteremo quindi al loro rientro in scena. Tra questi anche Al Bano, costretto a lasciare il talent a causa di un incidente avuto dalla sua partner di ballo.

Nel corso della gara assisteremo alle esibizioni degli altri concorrenti ancora in gara: Sabrina Salerno, Arisa, Morgan, Valeria Fabrizi e Alvise Rigo e scopriremo chi saranno i finalisti di questa edizione 2021.