Ascolti tv del 6 giugno, la partita dell’Italia, Tradimento o Quarto Grado

Su Rai 1 tiene banco la partita dell'Italia per la qualificazione ai Mondiali 2026. Su Rete 4 si è parlato del caso di Chiara Poggi a "Quarto Grado"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Mediaset Nuzzi e Viero a "Quarto Grado"

Venerdì 6 giugno è stata una serata all’insegna dello sport. Rai 1 ha trasmesso la partita Italia-Norvegia per la qualificazione al Mondiale 2026 e su Rai 2 è andata in onda l’atletica leggera. In alternativa, abbiamo ritrovato l’appuntamento con Tradimento su Canale 5 e Quarto Grado su Rete 4.

La partita dell’Italia ha catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo. Ma per gli appassionati di soap nel nuovo episodio di Tradimento su Canale 5 Oylum e Kahraman restano in ospedale in attesa di sapere qualche novità sui due uomini rimasti coinvolti nell’incidente. Nel mentre sopraggiungono Nazan e Mualla che, vedendo i due teneramente abbracciati, intuiscono che tra loro ci sia del sentimento.

Su Rete 4 a Quarto Grado si è occupato del caso di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007, a Garlasco, nel pavese. La nuova inchiesta si concentra sull’impronta 33, che appartiene ad Andrea Sempio, amico di Marco Poggi (il fratello della vittima), ora indagato: un fatto che potrebbe riscrivere la dinamica della morte della ragazza. E non sono mancati aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich. Su Rai 3 è tornato Farwest mentre su Italia 1 il film Viaggio nell’isola misteriosa.

Prima serata, ascolti tv del 6 giugno

La serata di venerdì 6 giugno è stata tutta per gli Azzurri: la partita di Qualificazione ai Mondiali 2026 Norvegia–Italia, trasmessa su Rai1, ha appassionato 5.521.000 spettatori pari al 29.4% di share. Su Canale 5, il film Tradimento ha ottenuto 2.444.000 spettatori con uno share del 15.4%, mentre Rai2 ha proposto l’Atletica – Diamond League, seguita da 736.000 spettatori (4%). Su Rai3, FarWest ha registrato 568.000 spettatori (3.3%).

Buon risultato per Quarto Grado su Rete4, che totalizza 1.347.000 spettatori con uno share del 10%. Italia1 ha puntato sull’avventura con Viaggio nell’isola misteriosa, che ha totalizzato 928.000 spettatori, pari al 5.2%. Su La7, Propaganda Live ha coinvolto 682.000 spettatori, pari al 5.1%. Io prima di te, in onda su Tv8, ha emozionato 398.000 spettatori (2.4%), mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato seguito da 354.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time, dati del 6 giugno

Nell’Access Prime Time di venerdì 6 giugno, Striscia la Notizia su Canale 5 raccoglie 2.362.000 spettatori pari al 12.6%. Su Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.157.000 spettatori con il 6.3%, mentre su Rai3 Il Cavallo e la Torre è stato seguito da 943.000 spettatori (5.4%). A seguire, Un Posto al Sole conquista 1.321.000 spettatori e il 7% di share.

Su Rete4, 4 di Sera registra 836.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 845.000 spettatori (4.5%) nella seconda. Otto e Mezzo, in onda su La7, coinvolge 1.139.000 spettatori, pari al 6.3%. Tra le proposte delle altre reti, su Tv8 Foodish totalizza 276.000 spettatori (1.5%), mentre sul Nove Little Big Italy si ferma a 244.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 giugno

Nel preserale di venerdì 6 giugno, L’Eredità – La Sfida dei 7 su Rai1 ha ottenuto 2.341.000 spettatori con il 24%, mentre L’Eredità ha totalizzato 3.347.000 spettatori, raggiungendo il 26.1% di share. Su Canale 5, Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.222.000 spettatori (13.7%), per poi salire con Caduta Libera, con 1.831.000 spettatori con il 15.3%.

Rai2 ha proposto TGSport Sera, raggiungendo 322.000 spettatori e il 3.4%, seguito da Blue Bloods: il primo episodio ha registrato 457.000 spettatori (3.9%) e il secondo 555.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le notizie dei TGR tengono informati 1.619.000 spettatori (11.9%). A seguire, Blob ha ottenuto 755.000 spettatori (5%) e Vita da Artista è stato seguito da 758.000 spettatori (4.7%).

Su Italia1, Studio Aperto Mag ha totalizzato 280.000 spettatori (2.6%), seguito da C.S.I. Miami, con 494.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rete4, la soap spagnola La Promessa è stata seguita da 776.000 spettatori (5.2%). Su La7, la replica di Famiglie d’Italia si ferma a 151.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 4 Ristoranti ha siglato 209.000 spettatori (1.6%), mentre sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stato seguito da 189.000 spettatori (1.5%).